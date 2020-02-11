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11 февраля • обновлено в 17:00
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Максим Пяточкин

Советник премьера Юрий Голик: Все, что мы делаем – ради детей

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Забота о детях и о том, чтобы им было комфортно в своей стране – это главная мотивация для работы, написал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Получить смс от друга: "Привет. Сегодня день рождения сына. Он родился в и благодаря больнице, которую вы построили. Не знаю, что вами двигало, когда вы строили именно ее, но мой ребенок жив благодаря врачам, работающим в ней. Я не знал тебя тогда, когда он рождался, только познакомившись с тобой узнал, что это и ты в том числе. Спасибо" – это бесценно", – поделился советник премьера, пишет koma.life.

facebook.com/y.golyk

facebook.com/y.golyk

Новый педиатрический центр и шестиэтажный хирургический комплекс, построенный с нуля и оснащенный современной техникой, были созданы на базе Центра Матери и Ребенка имени Руднева в Днепре усилиями команды Валентина Резниченко, возглавлявшего Днепропетровскую ОГА в 2015-2019 годах. Юрий Голик, работавший помощником главы ОГА, курировал процесс строительства и реконструкции больниц.

"Так совпало, что строить мы ее начали в тот год, когда дочку моего другого товарища спасали не в нашей стране. Просто потому, что это был единственный способ дать ей жизнь", – вспоминает Голик.

"Все, что мы делаем – ради детей. Чтобы они рождались, учились и жили в нашей стране", – отметил он.

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Автор
Максим Пяточкин
Персона
Юрий Голик
Место
Украина
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