Советник премьера Юрий Голик: "Чтобы строить инфраструктуру в Украине, надо иметь силу духа"

С 2015 по 2019 год Юрий Голик был ключевой фигурой в команде бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. И сам Резниченко, и его команда пробыли во власти области дольше, чем кто либо до них.

Но отличились они не сроком сидения в кабинетах, а количеством и качеством сделанного – около 2000 инфраструктурных проектов, среди которых десятки реконструированных по последнему слову школ, детских садиков, стадионов, альтернативных отопительных систем и прочее и прочее. И теперь уже новые главы областей думают, как они могли бы как минимум повторить этот рекорд, а в идеале – сделать больше и лучше.

Юрий Голик

Резниченко принял для себя решение не возвращаться во власть, но Голик с удовольствием согласился стать советником премьер-министра Алексея Гончарука. Очевидно, что его управленческий опыт и физически осязаемые результаты были известны новой властной команде, так что с ее стороны было бы грехом упустить такого человека. И вот уже с помощью Голика реформируется Укравтодор, строятся знаковые трассы, меняется таможня, а также запущен проект, инициированный лично президентом Владимиром Зеленским: 100 новых детских садиков, 100 школ и 100 стадионов по всей Украине за один год.

Будучи гостем программы "Грани" днепропетровского 34 канала, Голик презентовал свою книгу о работе в Днепропетровской ОГА, которую он назвал "Бесконечность не для слабаков". Как пишет Информатор, у этого непонятного на первый взгляд названия есть вполне понятный подтекст. Видео программы здесь.

КАК СТАЛ СОВЕТНИКОМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Глава Укравтодора Александр Кубраков, премьер-министр Алексей Гончарук и его советник Юрий Голик на открытии Мариупольской трассы

"Сомневался ли я, получив предложение стать советником премьер-министра Украины? Нет. Потому что была поставлена абсолютно четкая задача, и в том или ином виде мы помогали новому правительству делать новые проекты. Например, та же трасса Днепр — Запорожье — Мариуполь, где 70 км 3 года ремонтировали, а мы 130 км за 68 дней сделали. Это была одна из задач, над которой целая группа людей работала. И многие из этой группы кто-то официально пошел во власть, кто-то стал советником, кто-то стал экспертом в определенных группах. То есть, это — абсолютно понятное и логичное продолжение.

Более того, многие кто работал в областной администрации в нашей команде и пошли работать в бизнес, потому что они — специалисты высокого класса, и их там с руками и ногами оторвали. Кроме того, нам до сих пор звонят все без исключения областные администрации и спрашивают: "Ребята, если у вас там кто-то ушел из администрации, и вы там с ними работали, так мы почитали вашу книжку и давайте этих людей нам, только пусть приезжают и помогут нам сделать то же самое.

И смотрите, было интервью Владимира Зеленского, в котором он сказал, что на трассе Запорожье — Мариуполь, при ремонте использовались те технологии, которые мы в Днепропетровской области применяли, потому что больше дорог, чем мы, в стране не построил никто. Только 500 внутри населенных пунктов, а любая соседняя область я не знаю сколько. И считаю, что если бы Укравтодор прислушивался к нам в 2017 году так, как ему пришлось прислушиваться летом 2019 года, то трассу Запорожье — Мариуполь мы построили бы условно говоря за 5 месяцев. Но в силу того, что Укравтодор очень сильно симулировал слабоумие и перестал это делать только после того, как мы его "нежно" обняли и объяснили, что с ним будет, если он не прекратит это делать, то дорога строилась год, хотя все это можно было сделать гораздо быстрее.

Плюс президент анонсировал строительство 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов по всей стране. На самом деле, это — то же самое, что делали мы в Днепропетровской области, только теперь это должно происходить по всей стране. Это — нормальная и понятная идея, которая будет подхвачена и реализована, за что ему отдельные респект и уважение, поскольку он, как никто другой понимает, что новые школы, садики и стадионы — новое качество жизни детей по всей стране, и это очень важно", — говорит Юрий Голик.

Новый детский садик в Обуховке выполнен в скандинавском стиле — один из многих проектов Юрия Голика на посту советника главы Днепропетровской ОГА.

СТАТУС СОВЕТНИКА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ОТВЕТСТВЕННЕЕ СТАТУСА СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА

"Сложно сказать, поскольку разные задачи, разные масштабы. Статус советника премьер-министра говорит лишь о том, что то, что мы сделали в области, наш опыт востребован. И нужно отдать должное этой команде, которая не говорит о том, что все, что было до нас — плохо, а предлагает, что если есть успешные кейсы, то давайте посмотрим, что из этих успешных кейсов можно взять и применить по всей стране. Это — здорово, потому что также делали и мы, когда пришли в Днепропетровскую область. Мы взяли предыдущую команду, в которой было много сильных людей, которых мы бесконечно уважаем, дружим и общаемся, мы их взяли к себе и попросили объяснить, что и как они делали", — сказал Юрий Голик.

ПОЧЕМУ КНИГА НАЗЫВАЕТСЯ "БЕСКОНЕЧНОСТЬ НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ"

"Потому что в стране, в которой ничего не делалось десятилетиями, все хотели каких-то реформ. Но как только они начинались, они тут же сворачивались. А любая трансформация, любое создание чего-то физически осязаемого — действительно бесконечность. Можно бесконечно много строить инфраструктуру.

А "не для слабаков", потому что для того, чтобы рискнуть и заняться, как сделали мы, надо иметь силу духа. Ведь можно было быть классической администрацией, проводящей коллегии, собирающей сельхозпроизводителей и рассказывающей им про надои, к которым мы никакого отношения не имеем.

Мы рискнули сломать стереотипы, и мы это сделали. Но по нашему пути больше никто не пошел. Давайте подождем 3 года и посмотрим на опыт любых других администраций. Ведь есть же пример не только Днепра, в Донецкой области много школ построено, в Харьковской — много дорог. Но там нет такого комплексного подхода, как был у нас. Мы реально пахали каждый день.

На презентацию книги мы пригласили наших друзей, которые были с нами все эти годы. Это — журналисты центральных изданий, которые периодически приезжали и писали о нас материалы, и блогеры, с которыми мы общались. Это было практически домашнее мероприятие, на котором мы мило пообщались.

Особых отзывов на книгу пока нет. Видимо, часть людей, которым книга подарена, ее еще не читали. А другая часть прочитала, но стесняется критиковать. Я не думаю, что в истории человечества есть книга, которая бы понравилась абсолютно всем, вкусы ведь разные. Но мне пишут, просят рассказать подробнее, как мы делали то или это", — сказал Юрий Голик.

"ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА"

"Так называется одна из глав книги, как и самая известная песня "Led Zeppelin". Жалеем ли мы, что вступили на эту лестницу? А у нас не было выбора. У нас никто не спрашивал, хотим ли мы этим заниматься. Поэтому говорить о том, жалеем мы или не жалеем, не приходится.

Но за 4 года мы перезнакомились с огромным количеством умных людей. И это — самое ценное за 4 года нашей работы в ОГА. Ведь как бы не уходили люди в соцсети, живое общение не заменишь ничем и никогда. И самое приятное для нас, что нам с Валентином Резниченко до сих пор в фейсбуке пишут директора школ, обычные школьники, которые ходят в школы, построенные при нас. И ради интереса мне со временем будет просто интересно заехать в одну из таких школ и увидеться с ними. Мы всем им разослали книгу, потому что книга о них, не о нас", — говорит Юрий Голик.

"СВОИ ПРАВИЛА В ЧУЖОМ МОНАСТЫРЕ"

"Нашу команду собирал Валентин Резниченко. Как он это делал — не знаю. Это — не первый наш с ним проект, команды каждый раз были разные, но все успешные. Как у него это получается, я своим логическим и математическим умом закономерностей не нашел. Но в Днепре нам на людей действительно повезло.

Бывший глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и Юрий Голик

Мы подбирали людей с одинаковыми жизненными ценностями, чтобы, попадая в этот бюрократический ад, можно было не слушать то, что тебе говорят чиновники. Особенно о том, что что-то сделать невозможно. Невозможно — громкое слово, за которым прячутся маленькие люди, которые не хотят ничего делать. Когда чиновники поняли, что способ сделать невозможное возможным можно найти всегда, они уже сами начинали получать от этого кайф. Так весело, как было работать у нас, наверное, не было ни в одной госслужбе.

Если взять губернатора N-ской области и спросить, что он сделал за год, то он начнет рассказывать о том, что принята такая-то программа, подписан такой-то меморандум. Это все слушать не надо. Надо выяснять, что он конкретно за год сделал? Будут рассказы про поменянные окна в школе, ямочный ремонт дороги.

У нас был другой подход. Не надо менять окна сразу во всех школах, надо полностью довести до ума несколько школ, на следующий год — еще несколько и так далее. Такой менеджерский подход надо запускать по всей стране. Более того, такой подход был принят в виде программы областным советом, за которую депутаты проголосовали единогласно. Это — единственная рабочая программа, которая воплощалась каждый день", — говорит Юрий Голик.

ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ЭТО НЕ ДЕЛАЛОСЬ

"Ничего бы не было. Была бы унылая областная администрация, протокольные мероприятия с грамотами и отчетами о всякой фигне.

Но Днепр — уникальный город. У нас после эффективной команды Коломойского, Корбана, Филатова и Олейника пришла не менее эффективная команда Резниченко. Такого не было ни в одной области.

Не было бы двух таких команд, была бы обычная серая администрация, в которой что-то бы происходило. Построили бы еще 17 км объездной дороги. Мы за 4 года построили 2 000 км дорог.

Или в больнице Руднева, где прооперировали и спасли девочку Варвару, родившуюся на 28-ой неделе, от врожденного порока сердца. Если мы построили только эту больницу, где спасают детские жизни, то могли бы гордиться собой. И уже в ней спасли больше 1 000 детей. Когда мы ее открывали, то увидав наркозную станцию, которую мы туда закупили, один из хирургов назвал ее "Бентли в мире наркозных станций". Детские хирурги — фанаты своего дела, и когда им дают современное оборудование, то они еще лучше начинают работать.

Ради чего мы все это делали? Ради детей. И больницы, и школы, и дороги", — сказал Юрий Голик.

Новейшее оборудование, современное пространство и спасенные детские жизни — все это про больницу им. Руднева в Днепре

КОГО ИЗ КОМАНДЫ ОГА НЕ ХВАТАЕТ В КАБМИНЕ

"Сложно сказать. Задачи слишком разные. Мы все из команды ОГА между собой общаемся. Нет у нас человека, который бы все знал и умел, всегда надо работать коллективным разумом. Более того, мы регулярно встречаемся все в Днепре или в Киеве.

Нам не хватает той комфортной атмосферы, которая была в ОГА, но за 4 года там уже начался режим ксерокса. И правильно, что нас сменила другая команда. Мы начали эмоционально выгорать", — говорит Юрий Голик.

МЫ ИНТУИТИВНО НАЧАЛИ ПЕРВЫМИ СТРОИТЬ НУЖНЫЕ СТАДИОНЫ

"То, что сейчас демонстрирует наша сборная по футболу на отборе на чемпионат Европы — заслуга игроков и Андрея Шевченко. Но ничего такого больше не будет, если по стране не будут строить стадионы. Кстати, в программе правительства записано, что на 30 тысяч городского и 15 тысяч сельского населения должен быть стадион с полноразмерным футбольным полем, легкоатлетическими дорожками с искусственным покрытием, полем для мини-футбола, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной воркаута, раздевалками с душевыми. Мы интуитивно первыми в стране начали строить именно такие стадионы в Днепропетровской области.

Я бывал в Португалии, там в любом населенном пункте есть футбольное поле. И когда Криштиану Роналду появляется именно в Португалии, то понятно, что там футбол развивается не так, как у нас.

А здоровая нация всегда экономически выгоднее для государства, чем нация, которая курит, пьет, не может пешком на 3 этаж подняться. А чтобы нация была здоровой, она должна с детства заниматься спортом, и не только в ДЮСШ, а просто на стадионах. Как мы в детстве во дворах в футбол гоняли хотя бы. Так мы же в детстве и болели меньше, чем нынешние дети.

Помню, когда открывали в Магдалиновке стадион, то там мы сыграли с местной детской командой в футбол. И за нашу команду играли председатель Федерации футбола Андрей Павелко, звезда мирового футбола Олег Протасов, народный депутат Вадим Нестеренко. Дети были немного офигевшие, а их родители — еще больше, поскольку они Олега Протасова лет 20 назад по телевизору видели, а тут он в Магдалиновке играет с их детьми. А Протасов был потрясен, что в Магдалиновке может быть построен стадион такого уровня.

Игра с детьми на новом стадионе в Магдалиновке

А в баскетбольном комплексе в Каменском лежит паркет производства одной из двух компаний, производящих паркет для НБА. БК "Днепр" играет на паркете одной компании, а БК "Прометей" играет на паркете другой компании. Я до знакомства с владельцем БК "Днепр" Валерием Кондратьевым никогда на баскетбол не ходил. Он меня просто затащил на один матч в Днепре, и теперь я с удовольствием смотрю баскетбольные матчи по телевизору. Очень хорошо, что люди стали вкладывать деньги в этот вид спорта, туда будет подтягиваться молодежь. Если мы хотим, чтобы наши дети становились игроками НБА, то они с детства должны тренироваться в тех же условиях, что и игроки НБА", — уверен Юрий Голик.

О ДОГОВОРНЯКАХ, ШКУРНЯКАХ, ОТКАТАХ И ЗАКАТАХ

"Конечно, все такие предложения нашей команде в ОГА были. Они есть в любом госоргане. Главное, что все сотрудники на такие предложения должны отвечать: "Давайте продолжим разговор в кабинете прокурора, чтобы вам туда дважды не ходить".

Преимущество нашей команды в ОГА было в том, что у нас не было личных интересов. У Резниченко нет строительной компании, а у меня нет компании, поставляющей питание в школы. Есть система "Прозорро", просим туда. Все это быстро поняли, а мы каждый год повышали квалификационные требования. И оказалось, что если не идти на сделки с совестью, то все можно делать быстрее и даже дешевле.

Но законодательство и система ценообразования в государственном строительстве имеют две откровенно дебильные нормы, которые мы теперь пытаемся поменять. И если наш законопроект Верховная Рада поддержит, то с 1 января 2020 года дорожно-строительная отрасль в стране заживет по европейским законам. Из которых уберут 90% всех уголовных дел по строительству (большой привет правоохранительным органам!), заведенным с единственной целью — вымогательство.

Сейчас государство говорит не просто: "Построй школу!", а еще и рассказывает из чего и как ее строить. В Европе говорят: "Выкопай яму такого-то размера!", и чем ты ее будешь копать им все равно. У нас же все еще рассказывают, что такую яму надо копать только вот таким-то экскаватором и заплатить экскаваторщику столько-то и не больше. Поэтому любая трата из бюджета — уже повод для уголовного дела. Правда, там никто ничего никогда не доказывает, потому что нет факта кражи денег, но нервы выматывает сильно.

Все эти фото не с Финляндии или Германии — это школа в Соленом, построенная командой Валентина Резниченко и Юрия Голика в Днепропетровской области

У нас всегда считали, что государство должно строить дешево, а мы считаем, что государство должно строить хорошо. А это подразумевает оптимальное соотношение цены и качества. Ребенок не должен заходить в школьный туалет, в котором можно снимать фильмы ужасов, ребенок должен заходить в комфортный туалет.

Холл перед столовой в Магдалиновской школе Днепропетровской области. Было — стало.

Думаю, что эти нормы мы сломать сможем, потому что я вижу в Раде состав депутатов, готовых голосовать за прогрессивные законы. По дорожному строительству подходы уже кардинально поменяли. Дорожная отрасль уже начинает превращаться в локомотив экономики", — считает Юрий Голик.

Тысячи километров отремонтированных и новых дорог — результат работы бывшей команды Днепропетровской ОГА

КТО КОНТРОЛИРУЕТ КОНТРОЛИРУЮЩИХ

"На этот вопрос я ответа не нашел. Это — бесконечная история, потому что в Украине всегда борются с последствиями, а не причинами. Мы плодим контролирующие органы, которые проверяют друг друга вместо того, чтобы ликвидировать причину. Мы в Никополе, Марганце и Покрове ликвидировали КП "Теплоэнерго" и отдали отопление этих городов частным компаниям. Все, там уже никакой коррупции нет.

В нескольких департаментах здравоохранения нескольких ОГА приехали сотрудники военной прокуратуры, хотя непонятно, какое они вообще имеют отношение к охране здоровья, и устроили обыски. Дело было по диализу. И если пациенту начинают заливать раствор одной фирмы, то уже ему нельзя заливать раствор другой фирмы, потому что пациент умрет. Но чиновники считают, что можно. Вот пациенты собираются на митинг под областным советом, под ОГА и говорят, что мы хотим их убить. Мы не хотим их убивать, но в департаменте здравоохранения идут обыски, и мы не можем объявить торги. В конце концов дело дошло до Киева, прокуратура отцепилась. Но кто-то же эту историю запустил?

И таких историй — хоть пруд пруди, к сожалению.

Опять же мы считаем, что после подписания любого меморандума нужно тут же подписывать пошаговый план — кто, что, когда и как будет делать. Только так получится осязаемый результат, поэтому мы всем на подписание меморандума советуем приходить с лопатами", — говорит Юрий Голик.

ЧТО ИЗ ОПЫТА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДНЕПРЕ БУДУТ КОПИРОВАТЬ НА ВСЮ УКРАИНУ

"Копировать не будем ничего, поскольку это — решение каждого города отдельно. Но любая делегация, приезжающая в Днепр, идет на Аллею Героев, в музей АТО, к самому большому и высокому флагу Украины.

Это уже стало визитной карточкой Днепра. Мы по этой же программе проводим всех школьников, и они получают совсем иное восприятие реальности. Такой программы нет ни в одной области страны", — говорит Юрий Голик.

КОГДА В УКРАИНЕ НАЧНЕТСЯ БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

"Как только в марте сойдет снег. Будет и 100 новых школ, и 100 садиков, и 100 стадионов. Сейчас наша задача донести до всех ОГА страны, до всех ОТГ, что не нужно размазывать ресурсы тонким слоем по 1 000 объектов, а нужно концентрировать их на объектах, которые можно закончить до следующей зимы. При этом объекты для детей должны быть максимально комфортными именно для самих детей.

Чем больше всего гордимся из объектов на Днепропетровщине? Хирургия Руднева, потому что там спасают детские жизни. Детский садик в Обуховке, потому что в стране никто ничего подобного не построил. Детские садики в форме сот в Подгородном и Романково. И во всех построенных нами школах я вижу счастливые лица детей.

Один из проектов, за который благодарят команду Резниченко — садик в Подгородном

Мечтаю, чтобы из Краснодона, когда оккупированные территории вернутся в Украину, можно было любому человеку на легковой машине доехать до Мукачево. То есть, дороги должны быть идеальными. От Днепра до Запорожья мы такую дорогу сделали, от Запорожья до Мариуполя сделали. От Днепра до Решетиловки достраиваем. Хочу, чтобы такими были все дороги страны.

Если мы хотим сделать страну единой, то люди должны общаться не только по телефону или в фейсбуке, они должны еще и видеть глаза друг друга", — считает Юрий Голик.

МЫ ПЕРВЫМИ ПОКА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВЛАСТИ

"В 2015 году возглавить Днепропетровскую область особо много желающих не было. Нужно было сменить очень сильную команду, не испортить отношения с ними, продолжить все ими начатое. Кстати, единственный случай преемственности власти — это когда мы сменили Коломойского, Корбана, Филатова и Олейника. И это — правильно", — сказал Юрий Голик.

СЛЕДУЮЩАЯ КНИГА БУДЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

"К марту выйдет украинская версия книги "Бесконечность не для слабаков", к концу 2020 года — английская.

А следующая книга будет художественной, потому что слишком много происходящего в кабинетах чиновников очень напоминает триллер, в котором добро борется со злом. В нашем случае добро победило. Мы хотим показать эту же историю с точки зрения обычного сотрудника, который много лет проработал в ОГА, какие у него были принципы на момент прихода нашей команды. Как они менялись все 4 года, что с ними стало потом.

Пока мы с членами нашей команды вспоминаем различны смешные истории. Сводим все воедино, и в течение следующего года напишем.

Обязательно найдем там место для слов благодарности днепровским СМИ, нам откровенно с ними повезло, поскольку они реально писали о том, что мы делали", — поделился Юрий Голик.

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