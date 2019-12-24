Советник премьера Юрий Голик: 100 новых школ, 100 новых дорог и 100 стадионов – это не миф, а реальный план

Анонсированный в ноябре президентом проект строительства 100 новых школ, 100 дорог и 100 стадионов по всей стране в течение 2020 года – это абсолютно реальный проект.

Об этом заявил в интервью "Зеркалу недели" советник премьер-министра Юрий Голик.

Он напомнил, что в 2015-2019 годах в Днепропетровской области (в это время Голик был советником главы областной администрации Валентина Резниченко) было построено 30 школ, 30 стадионов и 500 дорог.

"В чем проблема сделать 100 по Украине? В этом и состоит моя работа как советника — показать, как это делать. Эти школы и дороги можно будет потрогать руками, а не только прочитать о них. В эти школы пойдут реальные дети, а по дорогам поедут реальные люди", – отметил советник главы правительства.

Как сообщалось ранее, журнал "Корреспондент" по итогам 2019 года назвал Юрия Голика в числе 100 наиболее влиятельных людей Украины.

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