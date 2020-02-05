Советник премьера Голик: Укравтодор привлечет 19,3 млрд гривен на дороги

В 2020 году в Украине потратят рекордные средства на приведение в порядок автомобильных дорог.

Президент Владимир Зеленский подписал два закона о дополнительном привлечении средств на дороги Укравтодора, сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, передает koma.life.

"Два закона, подписанных Президентом. +19,3 млрд грн на дороги Укравтодора, которые будут привлечены у украинских банков и через выпуск еврооблигаций", – рассказал Голик.

Законы "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины" и "О внесении изменений в ст.6 закона Украины "Про государственный бюджет на 2020 год" были одобрены Верховной Радой 16 января 2020 года и подписаны Президентом 4 февраля.

Ремонт дорог 112 Украина

Эти законы позволяют привлекать средства коммерческих организаций под гарантии правительства на развитие дорожной отрасли.

Голик напомнил, что кроме того Кабинет министров уже распорядился распределить 31,5 млрд гривен Дорожного фонда на ремонт конкретных дорог. Таким образом, бюджет на ремонт дорог превысил соответствующие показатели предыдущего года.

"Но это еще не все новости про деньги на дороги Укравтодора в этом году", – заверил советник главы правительства.

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