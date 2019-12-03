Советник премьера Голик презентовал 100 предупреждений для строителей школ, садиков и стадионов

Практическую инструкцию для проверки работы подрядчиков, которые будут строить детские садики, школы и стадионы по всей Украине, презентовал советник премьер-министра Юрий Голик.

"Этот документ - уникальная штука. Чисто практическая. Она бесценна. Для любой строительной компании, которая будет строить школу, садик или стадион", - заявил он, передает РБК.

По его словам, президент анонсировал строительство и реконструкцию 100 детских садов, 100 школ и 100 стадионов по всей стране и очень важно, чтобы все эти объекты были сделаны правильно.

Юрий Голик

Инструкция создана на основе опыта работы команды Днепропетровской областной администрации 2015-2019 годов, где Голик занимал должность советника главы ОГА.

"Больше и круче, чем мы в Днепропетровской ОГА, не строил никто и никогда в нашей стране. Потом, кровью, нервами, седыми волосами, сотнями литров выпитого кофе, тысячами пачек выкуренных сигарет, десятками тысяч километров дорог, которые мы проехали, следя за воплощением каждого объекта, мы написали этот документ", - рассказал советник премьер-министра.

Ранее Юрий Голик заявил, что идея президента Владимира Зеленского в течение года построить по всей стране 100 школ, детских садиков, стадионов и дорог, абсолютна реальна.

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