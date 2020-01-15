Советник премьера Голик: Потоп в Ocean Plaza – пример борьбы с последствиями, а не причинами

Инцидент возле Ocean Plaza - ожидаемая закономерность и реакция властей города по поводу "устранения последствий" и есть отображением того мрака, что произошел, и обязательно произойдет еще.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Последствия. Устранение последствий. А должна была быть ранее борьба с причинами. Как предупреждение возможных последствий. Это дешевле. Многие городские власти не любят работать над фундаментальными вещами, к которым относятся зарытые в землю трубы. Потому что замену труб медийно не "продашь". А в век популизма и картинок, за их замену еще и обвинят в зарытии денег под землю", - отметил он.

Юрий Голик

По словам советника премьер-министра, в стране строятся парки, асфальтируются дороги, а коммуникации меняются по остаточному принципу.

"А еще строятся новые дома, офисные и торговые центры, увеличивается нагрузка на сети, за подключение к которым взимается плата, и все в полной уверенности, что емкость и жизненный срок сетей бесконечны. И этот список можно продолжить. К энергоэффективности мы тоже не привыкли. Поэтому, зачастую греем воздух. А потом опять боремся с последствиями. Но не причинами. Бег по кругу", - подчеркнул он.

Как ранее заявил Юрий Голик, для развития инфраструктуры нужен профессиональный менеджмент, и только потом – деньги.

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