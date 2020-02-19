Советник премьера Голик показал план "Большой стройки" для Киевской области

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал презентацию планов Киевской ОГА в рамках выполнения национальной программы "Большая стройка". Слайды презентации он опубликовал на своей странице в Facebook.

"В преддверии старта национальной программы "Большая Стройка" показываем планы областей по строительству и ремонту инфраструктуры, презентованные ими на прошлой неделе на совещании с премьер-министром Алексеем Гончаруком", - отметил он.

По словам Голика, Киевская ОГА показала одну из самых подробных презентаций того, что будет сделано в Киевской области в 2020 году.

В 2020 году на дороги Киевской области из Дорожного фонда выделили 1,2 млрд грн. На эти деньги запланировано отремонтировать 160 км дорог. 80% средств из Дорожного фонда потратят на капитальный и средний ремонт, 20% - на содержание дорог. При этом ямочный ремонт будет выполняться только в рамках содержания дорог.

В 2020 году в Киевской области планируют капитально отремонтировать:

• дорогу Киев - Ревне - Рогозив - с. Гора. На ремонт 1,85 км дороги выделили 16,9 млн грн;

• дорогу Тарасивка - Круглик - Хотов - 4,14 км за 22 млн грн;

• 3,1 км трассы Н-01 возле поселка Первое Мая за 4 млн грн;

• 4,3 км трассы М-07 возле Мироцкого за 30 млн грн;

• дорогу от Боярки до Киева - 14,3 км за 14,4 млн грн;

• подъезд к городу Обухов - 9,8 км за 23 млн грн.

Среди районов Киевской области больше всего денег на ремонты дорог получат Киево-Святошинский, Бориспольский и Васильковский районы. На ремонт дорог здесь потратят почти 500 млн грн.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что в рамках программы "Большая стройка" на Киевщине уже скоро откроют две новые школы – в Вишневом и Украинке.

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