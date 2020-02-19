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19 февраля • обновлено в 15:27
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Алина Рашевская

Советник премьера Голик показал план "Большой стройки" для Киевской области

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Советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал презентацию планов Киевской ОГА в рамках выполнения национальной программы "Большая стройка". Слайды презентации он опубликовал на своей странице в Facebook.

Советник премьера Голик показал план "Большой стройки" для Киевской области

"В преддверии старта национальной программы "Большая Стройка" показываем планы областей по строительству и ремонту инфраструктуры, презентованные ими на прошлой неделе на совещании с премьер-министром Алексеем Гончаруком", - отметил он.

По словам Голика, Киевская ОГА показала одну из самых подробных презентаций того, что будет сделано в Киевской области в 2020 году.

Советник премьера Голик показал план "Большой стройки" для Киевской области
Советник премьера Голик показал план "Большой стройки" для Киевской области
Советник премьера Голик показал план "Большой стройки" для Киевской области

В 2020 году на дороги Киевской области из Дорожного фонда выделили 1,2 млрд грн. На эти деньги запланировано отремонтировать 160 км дорог. 80% средств из Дорожного фонда потратят на капитальный и средний ремонт, 20% - на содержание дорог. При этом ямочный ремонт будет выполняться только в рамках содержания дорог.

В 2020 году в Киевской области планируют капитально отремонтировать:

• дорогу Киев - Ревне - Рогозив - с. Гора. На ремонт 1,85 км дороги выделили 16,9 млн грн;

• дорогу Тарасивка - Круглик - Хотов - 4,14 км за 22 млн грн;

• 3,1 км трассы Н-01 возле поселка Первое Мая за 4 млн грн;

• 4,3 км трассы М-07 возле Мироцкого за 30 млн грн;

• дорогу от Боярки до Киева - 14,3 км за 14,4 млн грн;

• подъезд к городу Обухов - 9,8 км за 23 млн грн.

Среди районов Киевской области больше всего денег на ремонты дорог получат Киево-Святошинский, Бориспольский и Васильковский районы. На ремонт дорог здесь потратят почти 500 млн грн.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что в рамках программы "Большая стройка" на Киевщине уже скоро откроют две новые школы – в Вишневом и Украинке.

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Автор
Алина Рашевская
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