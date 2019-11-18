Советник премьера Голик написал книгу о работе Днепропетровской ОГА времен Резниченко

Советник-премьер министра Украины Юрий Голик написал книгу о работе Днепропетровской ОГА под руководством Валентина Резниченко в период с 2015 по 2019 годы под названием "Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления".

"Эта книга написана потом, кровью, нервами, здоровьем и опытом сотен людей. Эта книга написана не мной. И не обо мне. Эта книга написана нами. Всеми теми, кто единой командой сделал физически то, чего никто никогда ни в одной ОГА не делал. И про нас. Людей, которые дали физически осязаемый результат, несмотря ни на что", - написал Голик в своем Facebook.

Книга Юрия Голика

За 4 года работы ОГА в области были реализованы сотни инфраструктурных проектов: от ремонта дорог, больниц, школ и детских садиков до строительства новых спортивных объектов и систем альтернативного отопления. Голик в это время был советником Резниченко и являлся одним из инициаторов и идеологов развития инфраструктуры региона.

"Эта книга про менеджмент. Скучный, банальный, каждодневный менеджмент. Но, на самом деле, она про людей. Про людей, их судьбы и устремления. Про простых людей, волею случая попавших в красочный мир госуправления и хакнувших его, заставив его давать физически осязаемый результат", - отметил Голик.

Юрий Голик

В настоящее время он в качестве советника главы Кабмина задействован в реализации нового проекта, инициированного президентом Владимиром Зеленским: строительство по всей стране по 100 школ, детских садиков, стадионов и дорог.

Книга Юрия Голика издана издательством "Фолио" и доступна в продаже по всей Украине.

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