"Слуги народа" в карантин пообедали в ресторане Днепра на 15 тысяч гривен. Фото и видео

Юрий Сергиенко Политика 00:21, 23.06.2020 Обновлено: 00:39, 23.06.2020

Стоимость обеда "слуг народа" в ресторане Днепра "Репортер" во время карантина составила почти 15 тысяч гривен.

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Об этом сообщает местный сайт "Днепровская панорама" со ссылкой на собственные источники, по данным которых, стол был накрыт на 15 персон, а под приватный обед выделили весь этаж заведения (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Слуги народа" пообедали в Днепре на 15 тысяч гривен

Отмечается, что банкетное меню было определено заранее. Основными блюдами в нем на выбор стали сибас, запеченный с сезонными овощами (390 гривен за порцию), стейк из цветной капусты с трюфельным соусом (210 гривен), телячьи щечки со шпинатом и трюфельным пюре (310 гривен). На холодный стол предлагались такие деликатесы, как деликатная композиция из угря с гусиной печенью (398 гривен). Его стоимость составила 14,5 тысяч гривен.

"Слуги народа" пообедали в Днепре на 15 тысяч гривен

Среди гостей были нардепы от Днепра Кирилл Нестеренко, Максим Бужанский, Сергей Демченко, Александр Трухин и Владислав Бородин, а также глава облсовета Святослав Олейник и председатель ОГА Александр Бондаренко. Позже в заведение подтянулись другие, в частности, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Слуги народа" пообедали в Днепре на 15 тысяч гривен

Также в банкетном меню отдельно был указан стол для технической поддержки на 5 человек. Меню для них было скромнее и обошлось чуть более 3 тысяч гривен.

"Слуги народа" пообедали в Днепре на 15 тысяч гривен

"Общались "слуги" без масок, средств индивидуальной защиты наш источник не заметили и на обслуживающем персонале", – пишет сайт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что одном из ресторанов Днепра 22 июня заметили депутатов партии "Слуга народа", местных мажоритарщиков и руководство ОГА. За одним столом сидели как минимум 8 человек, тем самым нарушая карантин.

Напомним, что по правилам карантина, установленными Кабинетом министров, за одним столом в заведении могут находится не более четырех человек. Таким образом, "слуги" нарушили правила карантина, за что полагается штраф. Согласно законодательству, они должны будут заплатить от 17 до 34 тысяч гривен.

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