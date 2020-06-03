"Слугам народа" из Днепра заплатили за обучение в Трускавце: озвучены суммы

Нардепы от партии "Слуга народа" получили доплату за прохождение краткого курса в элитном отеле Трускавца "Rixos", который проводила Киевская школа экономики летом 2019 года.

Об этом стало известно из деклараций нескольких народных депутатов от правящего монобольшинства, которые представляют в парламенте Днепропетровскую область. На тот момент сообщалось, что партия взяла на себя расходы по обучению, проживанию и пропитанию будущих депутатов, однако никаких дополнительных выплат не предусматривалось, передает "49000.com.ua".

"Слугам народа" из Днепра заплатили за обучение в Трускавце Коллаж

Так, Дмитрий Кисилевский, Юрий Мысягин, Денис Герман, Роман Каптелов, Владимир Захарченко и Юрий Корявченков в категории "доходы" указали получение материального блага от партии "Слуга народа" из трат на обучение. Размер "стипендии" варьировался от 9 до 23 тысяч гривен.

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Еще часть нардепов из Днепропетровщины в своих декларациях не уточнили, за какие заслуги получили выплаты от партии, указав приблизительно те же суммы в качестве "дополнительного блага". Речь идет о Вячеславе Медянике, Кирилле Нестеренко, Александре Трухине, Анне Личман и Дмитрие Припутне. А вот у Владислава Бородина, Максима Бужанского, Владлена Неклюдова и Дмитрия Черного эта строка по неизвестным причинам отсутствует.

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49000.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Как свидетельствуют декларации, среди них 25 депутатов являются миллионерами.