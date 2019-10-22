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22 октября • обновлено в 11:30
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Скандальный прокурор на Range Rover назначен зампредседателя ДнепрОГА

1.3т Читать материал на украинском

Заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации стал скандальный Максим Скрыпник, ранее занимавший должность в прокуратуре.

Решение было опубликовано на сайте Кабинета министров Украины. Скрыпник получил известность еще в 2016 году. Он ездил на работу на автомобиле Range Rover стоимостью около 110 000 евро и на чужих номерных знаках, которые числятся за другим автомобилем.

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Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко тогда сообщал, что в автомобиле даже ремни безопасности были усыпаны камнями Swarovski.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит матери прокурора Скрыпника. Сам прокурор заявил, что машиной пользуется его сестра, которая работает адвокатом и может себе позволить обслуживание и покупку данной машины.

Ляшко показал машину Скрыпника

Ляшко показал машину Скрыпника

Лица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что экс-глава Нацполиции Украины Сергей Князев назначен советником министра внутренних дел и членом коллегии МВД.

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Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
можно подумать этот вротбрав сам не наворовал кучу бабла пока депутатом был
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