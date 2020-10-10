Кандидата в депутаты от "Слуги народа" поймали за курением конопли. Видео

Кандидат в депутаты от "Слуги народа" в Новомосковский районный совет (Днепропетровщина) Сергей Алексейченко употреблял марихуану вместе с другом во дворе дома.

Об этом 10 октября сообщило издание "Страна", в распоряжении которого оказалось соответствующее видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Судя по дате, которая видна за записи, видео было сделано вечером 5 октября 2020 года.

Друг Алексейченко (в красной футболке) и сам политик. Скрин видео

Как видно на кадрах, Алексейченко и его друг (по данным журналистов, Виктор Пустовой) курили коноплю с помощью самодельного бонга.

На столе видно пепельницу и сигареты, кроме того, герои ролика пили игристое вино Fragolino Bianco.

Кандидат в депутаты курил марихуану. Скрин видео

Наркотическое вещество употребляли с помощью самодельного бонга. Скрин видео

Как указано на сайте ЦИК, Алексейченко идет первым в избирательном списке от "слуг" в Новомосковский райсовет. На выборах в горсовет герой видео баллотируется третьим в партийном списке.

Он гражданин Украины, имеет высшее образование, занимает должность заместителя городского головы в Новомосковском горсовете и проживает в Кривом Роге, судимость отсутствует.

Алексейченко – первый в списке "слуг" в райсовет. ЦИК

Предвыборная реклама политика. Слуга народа

Источник видео – Telegram-канал "Политика Страны":

Как писал OBOZREVATEL, ранее ряд "слуг народа" во главе с нардепом Галиной Третьяковой зарегистрировали законопроекты №4127 и 4153, которые предлагают легализировать самогон и разрешить физлицам-предпринимателям варить и продавать его.