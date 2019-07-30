"Рвав дупу за Єлизаветівку": знаменитый глава сельсовета обиделся из-за "Слуги народа" и подал в отставку

Председатель села Елизаветовка Днепропетровской области подал в отставку из-за односельчан, которые проголосовали за "Слугу народа", а не за него.

Свое четвертое место по округу Максим Голосной назвал поражением страны и общества. Он опубликовал фото заявлениия о сложении полномочий на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кандидата от "Слуги народа", который победил на 29 округе, Голосной назвал ожесточенным антимайдановцем и политическим приспособленцем.

Глава Елизаветовки обиделся на односельчан

"Стоит признать правду, какой бы она ни была. Я всегда делаю это сам и откровенно обращаюсь к людям. Даже второе место по Петриковском района и 4-е место в целом по округу — это не победа. Это поражение. Моя, общества и страны. Бренд "Слуга народа" был ключевым фактором для людей, которые все еще верят телевизору", — отметил глава сельсовета.

Ранее на своем сайте он опубликовал большую историю о том, почему обиделся на голосовавших.

Голосной подчеркнул, что ему жаль односельчан, которые отдали 352 голоса за Сергея Демченко. Как написал глава сельсовета, он "простіше кажучи – рвав дупу за Єлизаветівку", в отличии от оппонента.

Скриншот Центральная избирательная комиссия

"Это ваша оценка моей работы или работы Демченко? Я отчитывался перед вам ежемесячно на сессиях и в соцсетях. Был абсолютно прозрачный и доступный. Я живу рядом с вами, а этого "слугу" вы никогда не увидите вживую в своей жизни! Я могу понять любой избирательный участок, но не Елизаветовку. Надеюсь, вам хотя бы было интересно в течение 9-ти лет смотреть мой "сериал", на основе реальных событий борьбы за односельчан и страну, в стремлении лучшей жизни", — добавил Голосной.

Он также напомнил, что сделал свое село известным на всю страну.

Скриншот с сайта Максима Голосного golosnoy.com

Плакат, который придумал Голосной golosnoy.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области появился первый в Украине мурал с изображением английской королевы Елизаветы II. Изображение нанесли на стену сельского совета.

Мурал на здании сельсовета в Елизаветовке

Голова сельского совета Максим Голосной сообщал, что рассматривает этот проект как неотъемлемую составляющую туристического потенциала Елизаветовки. До этого в честь королевы в селе переименовали центральную площадь, на которой и находится мурал.

Максим Голосной golosnoy.com

В 2018 году село Елизаветовка инвестировало в криптовалюту по инициативе сельского головы.

Максим Голосной golosnoy.com

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