Руководитель штаба "ЕС" в Днепре призвал проголосовать за Филатова во втором туре

Руководитель предвыборного штаба "Европейской солидарности" в Днепропетровской области Максим Курячий записал видеообращение к землякам с призывом поддержать на выборах мэра Днепра кандидатуру Бориса Филатова.

Запись была опубликована в Youtube телеканала "Днепр TV". Курячий отметил, что всегда выступал за консолидацию демократических сил для укрепления европейского вектора развития нашей страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Много людей меня сейчас спрашивают о том, за кого я буду голосовать 22 ноября во втором туре выборов городского главы. Отвечу. Я буду голосовать за нашего мэра Бориса Филатова. Буду голосовать потому, что он свой, днепровский. И не по прописке, а по характеру, духу и силе воли", — подчеркнул политик.

Он оценил тот вклад, который сделал действующий глава города для жителей мегаполиса.

"Буду голосовать за Филатова потому, что он сделал для города больше, чем все его предыдущие руководители за почти тридцать лет. Буду голосовать за Филатова потому, что он строит европейский Днепр, в котором нам всем жить", — заявил Максим Курячий.

Напомним, что по результатам голосования в Днепровском городском совете партия ЕС будет представлена семью депутатами. Каждому из них предстоит работать в тесном сотрудничестве с будущим руководителем города.

"Филатов достоин нашей поддержки и доверия", — подчеркнул господин Курячий.