Разваленный транспорт и украденная земля: как руководил Днепром Краснов, будучи "директором горсовета"

Вскоре в Днепре пройдет финальное голосование, которое определит, кто станет мэром города. Во втором туре, исходя из экзит-полов Шустера, встретятся действующий городской голова Борис Филатов и выдвиженец от "Громадской силы" Загид Краснов.

49000.com.ua рассказал о том периоде, когда у Загида Краснова оказались в руках рычаги управления городом, хотя де-юре мэром Днепропетровска был Иван Куличенко.

В материале о политической карьере Краснова рассказывалось, в 2006 году он стал главой большинства в Днепропетровском городском совете. Также ему удалось подчинить земельную комиссию, а пришедшая к власти "Партия Регионов" через договоренности с Загидом Красновым обеспечивала себе политическое присутствие в регионе. Таким образом, в руках Краснова сконцентрировалась власть в Днепропетровске, он именовал себя "директором горсовета". Журналисты решили проанализировать, как распоряжался этой властью Загид Краснов, чтобы понять, что собой будет представлять кандидат, если станет мэром.

Ресторан на месте памятника афганцам

Самый известный бизнес Загида Краснова, ресторан "Рио" появился именно в те времена. Причем, как писали СМИ, далеко не последнюю роль сыграло влияние Краснова на земельную комиссию. Дело в том, что ООО "ОТЕГ", принадлежащее "директору горсовета", вдруг стало получать городскую землю в огромных количествах и в самых лакомых местах.

Апогеем этой "удачливости" стали 95 соток на Сичеславской Набережной, причем в прибрежной зоне, где строить вообще нельзя. Но тогда для Загида Краснова не было ничего невозможного. Более того, как сообщал активист общественной организации "ГРАД" Андрей Денисенко, "Рио" частично занимал территорию, которая предназначалась для памятника воинам-афганцам.

Obozrevatel писал, что в обход аукционов из собственности общины вывели 416 гектаров земли. С учетом стоимости одного квадратного метра в те годы, городской бюджет недополучил около 4 миллиардов гривен.

Самый известный бизнес Загида Краснова – ресторан "Рио" в Днепре 49000.com.ua

Очереди на маршрутки и дань с перевозчиков

Отдельно стоит упомянуть "транспортную реформу", которую затеял тогда Краснов. Начальник управления транспорта горсовета Валентин Мовчан заявлял, что депутаты "Блока Лазаренко", которую контролировал Загид Краснов, организовали сбор дани с перевозчиков. На тендерах побеждали "нужные" фирмы, которые выполняли 60-80% своих обязательств. Как итог — в час пик собрались огромные очереди, а микроавтобусы были переполнены.

"Анализ работы общественного транспорта Днепропетровска показал, что причины проблем были заложены несколько лет назад. Во многом они были искусственно созданы и привели к развалу транспортного комплекса Днепропетровска. Прошлый состав конкурсного комитета и в первую очередь профильной комиссии горсовета, руководимый фракцией "Блок Лазаренко", допустили развал транспортной системы. Регламент проведения тендеров был разработан таким образом, что в нарушение действующего законодательства значительную часть функций исполкома взял на себя профильный комитет горсовета", — заявлял Мовчан.

Более того, эти же люди контролировали парковки Днепра. Примечательно, что сейчас Загид Краснов устроил борьбу против платных парковок.

Загид Краснов организовал провалившуюся "транспортну реформу" в Днепре 49000.com.ua

Пиар на масках

В 2009 году Украину захлестнула эпидемия так называемого "калифорнийского гриппа". В девяти областях страны ввели карантин. Ситуация была похожа на ту, которую мы можем наблюдать сегодня, хоть пандемия коронавируса намного масштабнее и опаснее. Но, как и в начале пандемии COVID-19, тогда в аптеках начали пропадать маски, а спекулянты ими торговали по заоблачными ценам. В 2009 Краснов решил по-своему бороться с эпидемией, не забыв о собственном пиаре.

Буквально через несколько часов после того, как президент и премьер объявили карантин, представители "Громсилы" стали массово скупать маски в аптеках, из-за чего образовался дефицит, и в городе началась паника. Уже спустя несколько дней активисты все той же "Громсилы" начали раздавать их на бульварах, устроив, не забыв снять несколько рекламных роликов и сюжетов в СМИ. При том, сам Краснов заявлял, что покупал маски в России. Хотя 100 тысяч масок, которые единовременно исчезли из аптек Днепропетровска, говорили об обратном. А тем временем, Днепропетровский горсовет, в котором Загид Краснов возглавлял большинство, и пальцем не пошевелил, чтобы организовать защиту города от эпидемии.

Это лишь самые яркие эпизоды из периода, когда Загид Краснов был "директором горсовета". В материалах СМИ за то время также упоминается также захват рекламного рынка, после чего огромное количество билбордов Днепра оказались в руках Краснова. По вышеприведенным фактам, можно составить представление о том, каким может стать Днепр при мэре Краснове. Выводы оставляем избирателям, которым уже вскоре предстоит решить, кто возглавит город на ближайшие пять лет.