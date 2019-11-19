"Ради детей это все", – советник премьера Юрий Голик о масштабном строительстве и реконструкции школ, садиков и стадионов в Украине

После старта программы правительства строительства и реконструкции 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов по всей территории Украины, в Facebook стали появляться комментарии от людей, которые доказывают, что со школами в стране проблем нет, а стадионы в сельской местности вообще зло.

Советник премьера Юрий Голик напомнил украинцам, что в сельской местности и городах областного значения проживает 70% населения страны, сообщает Koma.life.

facebook.com/y.golyk

Он на конкретных примерах, где уже этот проект был реализован, наглядно показал в чем разница между обычными школами и школами после классной реконструкции. Он также показал современные стадионы, которые были построены в Днепропетровской области за последнее время.

"Категория нужно/не нужно в отношении школ, садиков и стадионов, это в принципе не предмет обсуждения “экспертов” в политике, футболе, кулинарии, музыке и стратегиях развития одновременно.

Целесообразность строительства и реконструкции школ, садиков и стадионов определяется исключительно через consumer experience (потребительский опыт,- ред.) тех, кто ими будет пользоваться – детей. Потому что ради них это все", – резюмировал Юрий Голик.

Больше о том, что было сделано в Днепропетровской области с 2014 по 2019 годы Юрий Голик описал в своей книге "Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления".

В эти годы он был советником губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко и курировал строительство и развитие инфраструктурных проектов, начиная от качественных дорог и заканчивая масштабным строительством школ, детских садов, спортивных объектов, котельных на альтернативном топливе и многого другого.

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