"Работайте, а не пилите селфачи!" Филатов объяснил свой призыв о местных выборах

Мэр Днепра Борис Филатов объяснил свой призыв к президенту Украины Владимиру Зеленскому о проведении досрочных местных выборов. Он отметил, что главной целью должно стать устранение от власти жуликов и приспособленцев, которые идут в нее ради наживы.

Свою позицию городской голова Днепра изложил на личной странице в Facebook. "Да, действительно, я считаю, что выборы мэров и в местные советы нужно провести досрочно. Как человек, который тысячу раз говорил публично, что власть – это тяжелый крест, а не путь для личного обогащения, и за кресло свое никогда не держался, то я не боюсь вообще никаких выборов: ни срочных, ни досрочных, ни сверхсрочных, ни сверхурочных. У нас уже есть в стране специалисты по досрочным выборам, поэтому они могут придумывать все что угодно, благо с креативом и фантазией у них все хорошо", – пишет Филатов.

"Почему в стране нужно перезагрузить систему местного самоуправления, в том числе путем выборов? Да потому, что уж слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться. Города, полисы, еще со времен Древней Греции – это про борьбу кланов. В основном, конечно, за деньги", – пояснил он свою категоричную позицию.

Новости Мэр Днепра Филатов попросил Зеленского принять Кодекс о местном самоуправлении

Мэр Днепра добавил, что, несмотря на то, что вверенный ему город стабильно занимает который год подряд первые места в различных рейтингах прозрачности, открытости и антикоррупционности, а нерадивые чиновники регулярно увольняются и вынуждены отвечать за свой беспредел в прокуратуре, находятся те, кто все равно продолжает воровать.

Борис Филатов "Цензор.НЕТ"

"Особенно депутаты. Это уже даже стало скорее экзистенциальной проблемой нашего народа. Однако, поверьте, что перевыборы для меня не самоцель. Увы, но, никто снова так и не уловил суть вещей. Как обычно, суть вещей в нашей стране никому неинтересна. А я же, ребята, про Кодекс местного самоуправления. Перестаньте грабить города перед каждым принятием госбюджета. Отдайте громадам экологический контроль. Именно мы дышим всякой дрянью, а не чиновники из Киева, торгующие квотами на выбросы. Создайте муниципальную полицию общественного порядка, подчиняющуюся местным властям, как во всем цивилизованном мире", – пишет Филатов.

Кроме того, он потребовал решить проблему нелегального игорного бизнеса, заполонившего все города Украины, создать институт мировых судей, которых будут выбирать люди, предоставить городам право администрировать собственные налоги, сократить количество депутатов.

"У вас теперь абсолютная власть. И абсолютная ответственность. За все: войну, бедность, тарифы, несправедливость. Работайте, а не угрожайте другим перевыборами или пилите в фейсбуках селфачи. Работайте. Давайте, арбайтен. И примите Кодекс о местном самоуправлении. Я буду теперь талдычить об этом каждый день", – жестко подытожил Филатов, обращаясь к новой власти Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филатов в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления. По его мнению, они должны пройти в ближайшее время и продемонстрировать уровень доверия населения к действующей местной власти.

Мэр Днепра убежден, что инициативу проведения досрочных местных выборов должны поддержать и другие лидеры на местах.

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