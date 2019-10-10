"Это какая-то ошибка": Зеленский прокомментировал отсутствие денег на аэропорт в Днепре

Во время пресс-марафона в Киеве 10 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие денег на строительство аэропорта в Днепре в проекте государственного бюджета на 2020 год.

По его словам, возможно, это "какая-то ошибка" или "этот вопрос куда-то перекинули". Однако Зеленский заверил, что строительство аэропорта точно начнется в следующем году.

Президент записал "серьезный вопрос" в блокнот и пообещал в этом разобраться. Он отметил, что это еще не финальный бюджет, а лишь законопроект.

"Я вам скажу честно, мы договорились, что мы – одна команда, и финальный бюджет будем проговаривать вместе с министром финансов и премьер-министром. Они еще ко мне не приходили с финальным бюджетом", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает выделения финансирования на строительство аэропорта в поселке Соленое Днепропетровской области. При этом в документе не предусмотрена также реконструкция действующего аэропорта

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