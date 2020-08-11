"Пропозиція" в Каменском настаивает на безотлагательности запуска полигона и сортировочной линии ТБО

В Каменском забили тревогу из-за городской свалки, на территории которой регулярно происходят возгорания. Ситуация значительно ухудшится с приходом осени, когда начнется массовое сжигание опавшей листвы.

Представитель партии "Пропозиція" в Каменском Ольга Роюк уверена, что сейчас самое время предпринимать конкретные шаги по устранению этой проблемы.

"Местные жители знают, что свою активную общественную деятельность я начала как раз по вопросу городской свалки. Сегодня она полностью исчерпала свой ресурс. Горы мусора, высота которых достигает 60-ти метров, постоянно горят. Они травят дымом, содержащим практически всю таблицу Менделеева, тысячи людей", – отметила Ольга Роюк.

По ее словам, больше всего от дыма с городской свалки страдают жители ул. Дорошенко (бывш. Чапаева), поселка Строителей, немалой части Соцгорода. Структуры местного самоуправления реагируют на жалобы местных жителей неохотно.

"Проблема городской свалки в Каменском стоит остро уже более 10 лет. За это время на свалке был зарыт не один миллион гривен: мусоросжигающий завод так и не запустили в эксплуатацию, полигон ТБО построили и бросили под открытым небом - его запуск невозможен без сортировочной линии. Временные меры по пересыпанию свалки глиной, как видим, не особо результативны. Однако есть и позитивная тенденция – летом начались работы по рекультивации существующих завалов. Но этого мало", – говорит Ольга Роюк.

Ольга Роюк поделилась своим видением решения возникшей проблемы:

Запуск современной сортировочной линии, которая помимо правильного обращения с отходами позволит КП "Комунальник" получать немалую прибыль.

Задействование уже построенного и существующего полигона для хранения отходов.

Рекультивация и сортировка скопившихся гор мусора.

Представитель партии "Пропозиція" настаивает на том, чтобы запуск сортировочной линии и полигона ТБО произошел уже этой осенью.

"По приходу осени туда снова повезут листву и ветки, и все снова пойдет по кругу. Люди устали дышать этим дымом, в довесок к тому, что и так "получают" от промпредприятий. Поэтому мы будем защищать право жителей Каменского на чистый воздух!" – сказала Ольга Роюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате.