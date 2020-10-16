'Пропозиція' в Каменском: 'Игры с кирпичами и пасочки из графита…Не такие развлечения должны быть у детей Каменского'

Сегодня подрастающему поколению Каменского не хватает возможностей для проведения досуга, нацеленного на развитие.

Дети все больше проводят время дома за компьютером, не замечая мира вокруг. Игры с кирпичами на руинах заброшенных зданий, тонны пыли для пасочек из графита…Не такие развлечения должны быть у детей нашего города.

Местное самоуправление обязано создать условия для всестороннего развития детей. "У наших детей должен быть здоровый досуг", – уверена кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Людмила Семерунина:

"Сегодня у нас в городе вроде бы и много разнообразных детских секций и кружков, однако есть проблема в том, что они недостаточно популяризированы. Кроме того, на их посещаемость в значительной степени влияет актуальность предложенных занятий. Например, не всех детей увлечет вышивание, кому-то интересна робототехника, кто-то предпочел бы рисование, а кому-то подавай спорт. Нужно проанализировать и внедрять то, что действительно интересно молодежи. Вторая проблема – удаленность от дома таких детских центров", – рассказывает Людмила Семерунина.

Кандидат в депутаты Каменского горсовета считает, что филиалы муниципальных детских центров и домов детского творчества должны быть максимально приближены к дому. Занятия в них должны быть интересными и актуальными. Таким образом, дети будут развиваться, а родители не будут переживать, как они доберутся домой. Еще один момент, на котором заостряет внимание Людмила Семерунина, – финансирование таких центров. Оно, по наблюдениям кандидата в депутаты Каменского горсовета, на сегодняшний день в этой сфере распределяется крайне неравномерно.

"Если мы говорим о центре города, то, например, Центр внешкольной работы и детского творчества еще более-менее "живой". Центр на левом берегу – он замечательный, но еле выживает. Многое здесь держится на голом энтузиазме. Ремонт кровли проходится выпрашивать. На летних каникулах здание ремонтируют сами преподаватели: красят, штукатурят, приводят в порядок. В других же районах города подобных центров и вовсе нет, и это неправильно. Дети должны иметь возможность заниматься любимым делом рядом с домом", – убеждена кандидат в депутаты.

Также Людмила Семерунина настаивает, что наравне с развитием центров детского творчества город не должен забывать и о спортивных секциях. Они тоже требуют гораздо большего внимания, чем это есть на сегодняшний день.

"Сегодня тема спорта хоть и стоит в Каменском не на последнем месте, но я считаю, что на нее необходимо обращать намного больше внимания. В особенности это касается финансирования, которое распределяется по абсолютно непонятному принципу. Многим молодым людям хочется найти себя в каком-то определенном виде спорта, а для него в городе на сегодня практически нет достойной базы. Я не один год являюсь мамой спортсменки и знаю многие проблемы этой сферы изнутри. Я искренне хочу вложить все свои силы и возможности, чтобы разрешить вышеперечисленные проблемы, став частью местного самоуправления. Поэтому я присоединилась к команде партии "Пропозиція" и очень надеюсь на вашу поддержку 25 октября", – подчеркнула Людмила Семерунина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Андрей Белоусов, мэр Каменского призвал поддержать кандидатов партии "Пропозиція" в областной совет на выборах в местные советы 25 октября.