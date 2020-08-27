"Пропозиція" в Каменском: "Горожане вправе влиять на расходование бюджетных средств"

В городе Каменское Днепропетровской области партия "Пропозиція" продолжает знакомить местных жителей со своей командой.

Молодой специалист в сфере IT Илья Безпалов рассказал, почему он решил присоединиться к "Пропозиці" в Каменском. Молодой политик уверен, что именно "Пропозиція" – это настоящая партия города.

"Посмотрев на опыт других стран, где самоуправление существует много лет, где большая часть бюджета остается на местах, где местные органы самоуправления по месту распределяют средства на нужды городов – я убедился, что это тот путь, по которому мы должны развиваться. "Пропозиція" – это партия местного самоуправления. Ее программа близка моим взглядам, поэтому я решил присоединиться к команде профессионалов нашего города. Эти люди знают проблемы Каменского. Умеют строить и созидать. И что главное – не имеют привычки паразитировать на бюджете", – говорит Илья.

Представитель партии "Пропозиція" отметил, что та власть, которая не слышит горожан, не сможет быть успешной. Илья Безпалов настаивает на том, что именно местные жители должны решать, на что пойдут их налоги.

"Я считаю, что горожане, как налогоплательщики, в праве влиять, на что будут потрачены деньги из бюджета: то ли на развитие спортивно-развлекательных площадок, то ли на проблемы экологии. Реформа децентрализации принесла множество положительных вещей, кто-то ими воспользовался мудро, кто-то – увы. Это уже сегодня видно по городам. Мы вместе с командой идем, чтобы усилить позиции Каменского. На всех уровнях. Работать на город и его людей. Присоединяйтесь к "Пропозиції". Вместе мы – сила!" – призвал Илья Безпалов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава партии "Пропозиція" в Каменском считает, что жилой фонд города приходит в упадок. Валерия Гаркуша не замалчивает эту болезненную для горожан тему и уверена, что выход из ситуации есть.