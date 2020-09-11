"Пропозиція" в Каменском: "Бесконтрольная вырубка деревьев должна быть прекращена"

Город Каменское нуждается в единой городской программе обновления зеленых насаждений и правил ухода за ними. Без этой основы любое благоустройство не может быть успешным.

На актуальную для Каменского проблему обращает внимание представительница партии "Пропозиція" в Каменском, эколог Елена Швец. Она отмечает, что непрофессиональная обрезка и бесконтрольная вырубка деревьев должны прекратиться.

"Сложно не заметить, что за последние годы количество зеленых насаждений на улицах нашего города существенно уменьшилось. Одной из причин, почему так происходит, является хаотическая так называемая омолаживающая обрезка. Она происходит исходя из совершенно непонятных критериев, по которым часто под обрезку выбираются вполне здоровые деревья. Кроме того, не соблюдаются даже элементарные нормы, такие, как сохранение не менее 50% объема кроны, проведение работ в надлежащее время года (некоторые породы деревьев можно обрезать только в определенный сезон). Неправильно обрезанные деревья в большинстве своем погибают. На улицах города вместо зеленых красавцев остаются только страшные обрубки", – говорит Елена Швец.

Все происходящее сейчас в Каменском сильно ухудшает и без того сложную экологическую ситуацию в городе и наносит непоправимый вред его экосистеме. Еще один пагубный фактор – это хаотичная застройка города всяческими объектами, из-за которых выкорчевывают деревья.

"Сегодня среди горожан активно обсуждается необоснованная вырубка деревьев. Больше всего пугает, что новые растения на месте уничтоженных так и не появляются. Часто виной тому становится иррациональное, хаотичное, нелогичное строительство, в результате которого мы теряем легкие нашего города – зеленые насаждения. Примеров множество: это МАФы, автостоянки, реконструкции с до конца не ясными перспективами...Помимо этого, до сих пор остается без внимания соответствующих органов деятельность "черных лесорубов". Деревья незаконно спиливают в лесопосадках левобережного канала, лесополосах вдоль микрорайонов, жилых массивов, балок. Случаи настолько систематические, что, похоже, поставлены на поток. В идеале на преступления "черных лесорубов" должны оперативно реагировать сотрудники полиции и муниципальной гвардии, однако отсутствие инвентаризации зеленых насаждений, законного статуса лесопосадок позволяет игнорировать происходящее. Большинство срубленных деревьев – это акации и другие лиственные деревья, в том числе и дубы, а чиновники лишь разводят руками, делая вид, что не понимают, о чем идет речь", – возмущена эколог.

Елена Швец уверена, что если ничего не предпринять в ближайшее время, последствия происходящего будут катастрофическими. Она объясняет, что большие деревья с мощными кронами – это не только зеленые легкие нашего промышленного города, тень и спасение от жары, но еще и помощь дренажным системам при ливнях, а также естественное предотвращение оползней.

"Еще в 2007 году, во время получения первого высшего образования, нами, студентами кафедры биотехнологии и экологии ДГТУ, была проделана большая и кропотливая работа по инвентаризации зеленых насаждений города (определение их места на карте, видовой категории, реальных масштабных показателей) с последующим переносом всех данных на карты GIS. Был обследован весь город, каждый кустик, дерево, газон. Информация должна была быть использована для стратегического регулирования озеленения, обрезания, сохранения многообразия. Все данные передали в органы местного самоуправления. И все. Тишина", – рассказывает Елена Швец.

Представительница партии "Пропозиція" знает, как нужно спасать зеленые легкие Каменского. Для этого следующие меры должны стать основными стратегическими шагами местной экологической политики:

разработка единого стратегического плана озеленения города (с учетом развития городских урбанизированных геосистем);

принятие единой программы обновления зеленых насаждений Каменского и ухода за ними; задействование существующей информации об инвентаризации деревьев, актуализация информации на сегодняшний день;

координация деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования и общественных организаций по сохранению биоразнообразия с учетом международного сотрудничества и лучших практик европейского опыта;

усиление контроля и ответственности за нарушения в сфере экологического законодательства, нарушение правил благоустройства;

предотвращение интродукции, то есть процесса введения в экосистему чужеродных ей видов растений, организмов, характерных для других природных регионов, которые могут негативно повлиять на экосистемы, местные виды или здоровье населения;

осуществление программных мероприятий по сохранению объектов растительного и животного мира в Каменском;

формирование устойчивого экологического сознания горожан, ценности сохранения и обогащения окружающей природной среды.

Все эти принципы Елена Швец готова отстаивать и внедрять как депутат Каменского горсовета. Она отмечает, что действовать нужно срочно, иначе может оказаться, что спасать уже нечего.

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