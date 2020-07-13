'Пропозиция' Филатова попала в тройку лидеров на местных выборах в Днепре, – опрос

"Пропозиция" Филатова попала в тройку лидеров на местных выборах в Днепре. Коллаж

Новосозданная мэрская партия "Пропозиция", в которую входит городской голова Днепра Борис Филатов, получила достаточно высокую поддержку среди днепрян.

Так, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", новая политическая сила ворвалась в тройку лидеров наряду со "Слугой народа" и "Оппозиционной платформой – За життя". За нее свои голоса уже готовы отдать 15,9% избирателей.

Скриншот ratinggroup.ua

Среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Борис Филатов. Его готовы поддержать 42,6% опрошенных днепрян. За Александра Вилкула могли бы проголосовать 13,3% жителей города, чуть менее низкий рейтинг у Максима Бужанского – 13,2% и Загида Краснова – 12,8%.

Скриншот ratinggroup.ua

Отметим, что в опросе, который проводился с 20 июня по 4 июля 2020 года, приняли участие 1006 жителей Днепра в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность его результатов не превышает 3,1%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за Зеленского на выборах готовы проголосовать только треть украинцев.