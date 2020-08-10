Промышленные предприятия должны отвечать за вред экологии перед законом, - Ирина Кучер

Утром 10 августа из-за выброса ДМК городские улицы, детские площадки, машины, имущество и квартиры горожан в Каменском оказались под толстым слоем графита. В последнее время местные жители все чаще жалуются на вездесущую пыль, от которой не скрыться не только на улице, но и в помещении.

Жалобы отчаявшихся каменчан в предприятии игнорируются на протяжении многих лет. Представительница партии "Пропозиція" в Каменском Ирина Кучер уверена, что объединение усилий общественности и власти поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Ирина Кучер обращает внимание на циничность представителей менеджмента комбината. Вместо того, чтобы признать произошедшее, пресс-служба предприятия опубликовала познавательную картинку о том, как правильно мыть руки.

"Экологи фиксируют повышенную концентрацию формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода и многих других опасных веществ в Каменском. То, что произошло утром, мы видели все. А они издеваются. Сегодня утром на сайте ДМК появилась памятка "Как правильно мыть руки". А на улицах – вот такая пыль! Понятно, что ночью был выброс. Что осело в наших легких – можно только предполагать. У кого из руководства такое своеобразное чувство юмора, неизвестно. Но в нем отказать им нельзя", – пишет политик.

Общественный активист считает, что добиваться справедливости нужно уже сейчас. Ведь на кону стоит здоровье более двух сотен тысяч людей.

"Мы знаем, что дышим загрязненным воздухом. Но мы не знаем, какие наступят последствия для нас и наших близких. Родители детей, собирающие на лечение раковых заболеваний, тоже не думали, что конкретно им придется делать это. Они расплачиваются за то, что большие дядьки набивают карманы. Дети больших дядек живут в экологически чистых местах. Сами дядьки не стоят у мартена, не дышат пылью аглофабрики. Умирать в 50 лет, не успев выйти на пенсию по горячему стажу, – это прерогатива тех, кто работает в смену. Разделение "одним – деньги, другим – болезни" в Украине не меняется", – констатирует Ирина Кучер.

Представительница партии "Пропозиція" в Каменском предложила свое видение решения проблемы.

"Решение для Украины и, в частности, для Каменского, есть. Это - создание дублирующих контроль (наряду с государственным) комиссий громад с прозрачной системой контроля. Доступ на предприятия они должны иметь не раз в год, а регулярно, по согласованному с общественностью гибкому графику. Система "выброс – комиссия" на предприятии в любом случае приведет к усилению контроля. Нужно сделать так, чтобы выбросы было дешевле контролировать, чем платить штрафы и садиться в тюрьму руководителям. Создание правовой базы, регулирующей деятельность предприятий промышленност. Экологический налог и штрафы должны идти в местный бюджет и направляться на оздоровление местных жителей. Сейчас его получает Киев", – рассказала Кучер.

К слову, положительный опыт влияния на предприятия, которые загрязняют окружающую среду, в Днепропетровской области есть. Это ситуация, сложившаяся с предприятием "Потоки" в Днепре. О становлении на путь к ее разрешению сообщил сегодня, 10 августа, мэр Днепра Борис Филатов, дав советы, как поступать другим городам:

"Пара слов всем землякам, кто совершенно справедливо задает вопрос: "А что с другими промпредприятиями, отравляющими нам жизнь?"

Отвечаю.

Есть только два выхода:

1. Самоорганизация граждан и объединение их вокруг местного самоуправления.

2. Передача полномочий экологического контроля территориальным громадам, что является программным принципом политической партии "Пропозиція". Квоты и разрешения на выбросы выдают киевские и областные чиновники, а мы дышим этой дрянью у себя на местах", – подчеркнул Борис Филатов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате.