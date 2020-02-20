Проект "Большая стройка" в Винницкой области будет выполнен на 100% - советник премьера Юрий Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал в Facebook презентацию "Большой стройки" в Винницкой области и заявил, что план этой области будет выполнен на 100%.

"Мы показываем очень грамотную и крутую презентацию Винницкой ОГА о том, что будет строиться в этой области в рамках программы "Большая Стройка". Напомню, что на прошлой неделе все ОГА презентовали такие планы премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. На мой субъективный взгляд, поддержанный большинством коллег, видевших эту презентацию вживую, план Винницкой ОГА, который, мы все уверены, будет воплощен на 100%, один из самых адекватных и грамотных", – подчеркнул Голик.

Юрий Голик

Как следует из презентации, в этом году в Винницкой области будут реконструированы 4 школы и начнется строительство новой. Два детских садика будут достроены и еще три будут возведены с нуля. Также будет реконструирован стадион и начнется строительства четырех новых.

Кроме того, будут отремонтированы 133 км дорог региона, в частности, речь идет о таких дорогах: 1,6 км между Гайсином и Тепликом, 5 км между Гайсином и с.Кущинцы, 5,5 км между с.Кущинцы и с.Киблич, 4,6 км между Чечельником и Белым Камнем.

Помимо того, планируется ремонт на дорогах государственного значения Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (25,6 км), Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (10,3 км). И еще в этом году начнется реконструкция международного аэропорта "Винница".

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