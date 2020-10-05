Полиция в Днепре незаконно охраняет дом кандидата в мэры Рыженко – журналист

Глеб Иванов Политика 13:51, 5.10.2020

В Днепре начальник Главного управления Нацполиции в регионе Анатолий Щадило якобы обеспечивает охрану дома нардепа от "Слуги народа" и кандидата в мэры города Сергея Рыженко.

Об этом в Facebook сообщил журналист, руководитель полицейского профсоюза Сергей Джихур, опубликовав соответствующие видео. Он подчеркнул, что так Национальную полицию заставляют участвовать в предвыборной гонке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Инцидент произошел в селе Орловщина. По словам Джихура, полицейские машины стоят недалеко от дома Рыженко уже в течение нескольких недель. Со своей стороны, полицейские не смогли ответить на вопрос, для чего они там находятся.

По их словам, они якобы охраняют общественный порядок.

Машины полиции стоят недалеко от дома Рыженко.
Скриншот
Полицейские заявили, что якобы охраняют общественный порядок.
Скриншот

"Как начальник ГУНП в Днепропетровской области Щадило отрабатывает чужие генеральские погоны, которые он носит, обеспечивая охрану дома кандидата в мэры города Днепр господина Рыженко, партия "Слуга народа", – написал он.

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Днепр Политика

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