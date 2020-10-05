Полиция в Днепре незаконно охраняет дом кандидата в мэры Рыженко – журналист

В Днепре начальник Главного управления Нацполиции в регионе Анатолий Щадило якобы обеспечивает охрану дома нардепа от "Слуги народа" и кандидата в мэры города Сергея Рыженко.

Об этом в Facebook сообщил журналист, руководитель полицейского профсоюза Сергей Джихур, опубликовав соответствующие видео. Он подчеркнул, что так Национальную полицию заставляют участвовать в предвыборной гонке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Инцидент произошел в селе Орловщина. По словам Джихура, полицейские машины стоят недалеко от дома Рыженко уже в течение нескольких недель. Со своей стороны, полицейские не смогли ответить на вопрос, для чего они там находятся.

По их словам, они якобы охраняют общественный порядок.

"Как начальник ГУНП в Днепропетровской области Щадило отрабатывает чужие генеральские погоны, которые он носит, обеспечивая охрану дома кандидата в мэры города Днепр господина Рыженко, партия "Слуга народа", – написал он.