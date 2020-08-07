Политолог предупредил власть о последствиях обысков у Корбана

Украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским рискует повторить судьбу предшественников. Ведь обыски у бизнесмена Геннадия Корбана в который раз подтверждают, что СБУ и прокуратуру используют для борьбы с критиками власти и политическими оппонентами.

Однако указанные органы должны заниматься исключительно защитой национальных интересов и построением правового государства, написал на своей странице в Facebook политолог Сергей Гайдай.

"Для всех, кто ранее участвовал в преследовании Корбана, это закончилось плохо. Догнала карма. Судья Чаус. Генерал Шайтанов, старая власть", – написал Гайдай.

Он вспомнил, как осенью 2015 года сразу после избирательной кампании УКРОПА приехал к Корбану в Днепр, чтобы обсудить планы развития партии на будущее. Однако вместо этого политолог стал свидетелем задержания политика и обысков при участии 500 вооруженных спецназовцев и бронетранспортеров вокруг его дома и офиса.

"Все это происходило на моих глазах. Я чувствовал и свою причастность к событиям. Я понимал, что это реакция на нашу избирательную кампанию, где мы критиковали власть. Недавно по сети гуляла шутка: "Провал очередного украинского президента начинается тогда, когда он зовет в команду Саакашвили и пытается посадить Корбана", – отметил эксперт.

Он объяснил, что все преследователи Корбана вынуждают его построить конкурирующую с властью партию.

"То, что нынешняя власть медленно, но уверенно идет к своему позору, понятно. Но я думаю, что и для Геннадия Корбана, и для Бориса Филатова, для всех, кто сегодня строит партию "Пропозиція", эта ситуация – серьезный повод задуматься о том, что важно не просто показать достойный результат этой осенью на выборах в органы местного самоуправления. Важно создать новую политическую силу, способную серьезно бороться за власть на общенациональном уровне", – считает Гайдай.

Ведь, напомнил он, после местных выборов, предстоят выборы в Верховную Раду, а затем и президентские. А ниша для электората, который с каждым днем все более разочаровывается в партии "Слуга народа", пока свободна, сделал вывод политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа Корбан заявил, что правоохранители провели обыски в его доме, а также в офисах компаний, которые находятся в Днепре. По словам предпринимателя, к нему приехали сотрудники налоговой службы и СБУ.