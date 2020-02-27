Под Днепром избиратели набросились на нардепа-"слугу" Каптелова. Видео

Для народного депутата от "Слуги народа" Романа Каптелова встреча с жителями села Богдановка Днепропетровской области 26 февраля едва не закончилась избиением.

Свое недовольство политикой мажоритарщика избиратели сперва выражали словесно, однако вскоре перешли в открытое наступление. Покинуть помещение Каптелову удалось лишь с помощью полиции, сообщил на своей странице в Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Под Днепром избиратели набросились Каптелова Facebook Романа Каптелова

"Каптелов, который без учета мнения людей хочет под себя перекроить границы ОТГ перед местными выборами, час не мог покинуть встречу с избирателями, а потом, когда люди решили просто бить своего "слугу", он вызвал полицию и под защитой правоохранителей покинул собрание", – рассказал Мосийчук.

Сам Каптелов считает, что в его конфликте виноват нынешний глава громады, который намеренно скрывает от народа все нюансы и последствия недальновидной управленческой деятельности.

"Сложной эта встреча оказалась не потому, что по указанию главы громады свезли полный зал людей, которые во мне видели, как они говорят, причину и виновника их бед. Самое сложное – донести причины и последствия того, что произойдет, если они не будут прислушиваться к рекомендациям Министерства. Глава громады боится говорить правду и боится ответственности – от того и прячется за спинами людей. А для себя я еще раз убедился, что для таких глав не люди главное, а их должность", – поделился Каптелов.

По информации Страна.UA, депутата Романа Каптелова в Раде связывают с группой Игоря Коломойского. В парламенте он голосовал за ликвидацию профсоюзов. Профсоюзы же полагают, что эта инициатива выгодна олигархам, так как снижает шансы работников защитить свои права.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Северодонецке подрались депутат Лисичанского горсовета от "Оппоблока" Иван Полупанов и блогер, помощник "слуги народа" Елизаветы Богуцкой Вячеслав Шевчук. Конфликт произошел перед зданием горсовета.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал