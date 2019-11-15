"Перемены приносят новые возможности": директор департамента экологии ДнепрОГА подал в отставку

Директор Департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской областной государственной администрации Руслан Стрелец подал в отставку.

Как он сообщил на своей странице в Facebook, теперь его ждет другая работа.

Директор департамента экологии ДнепрОГА подал в отставку

"5 лет работы в Департаменте экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА – это 5 лет развития, 5 лет драйва, 5 лет профессионального роста, 5 лет новых проектов, которые сначала выглядели как недостижимая фантазия, а потом становились маркерами на визитной карточке", – написал Стрелец.

Он отметил, что новый губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко поддержал решение чиновника и подписал распоряжение об увольнении:

"Отдохнуть не получится. Уже со следующей недели начинаю роботу в команде Алексея Оржеля в МинЭкоЭнерго. Для меня это новые вызовы, новые цели и возможность масштабировать полученный опыт", – написал чиновник.

Стрелец также выразил слова благодарности своей команде:

"Для меня важнее поблагодарить всех вместе и каждого отдельно, кто был рядом и каждый день работал на результат: Департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА, Днепропетровскую областную государственную администрацию, Днепропетровский областной совет и многих других. Отдельная благодарность всем представителям общественности за совместную работу и конструктивную критику. Любые перемены приносят новые возможности", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сессии областного совета депутаты избрали нового председателя после отставки Глеба Пригунова. Им стал Святослав Олейник.

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