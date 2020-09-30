Передвиборча програма політичної партії 'Пропозиція' у Кам’янському

Пропозиція Кам’янському

В рамках загальнопартійної програми партії "Пропозиція" осередок Кам’янської політичної партії пропонує вирішення міських проблемних питань таким чином:

1. Розпочати капітальний ремонт житлового фонду Кам’янського.

При формуванні бюджету міста на кожен наступний рік передбачати кошти на проведення капітальних ремонтів житлових будинків:

- дахів;

- труб опалення;

- труб водопостачання та водовідведення;

- фасадів, у тому числі з утепленням.

Розробити відповідну програму з поступовим ремонтом на 5 років.

2. Вирішити екологічні проблеми Кам’янського:

- запровадити офіційне постійне вимірювання забруднення повітря у різних частинах міста з офіційною фіксацією результатів досліджень з подальшим зверненням до екологічної інспекції, штрафування підприємств-забруднювачів;

- прийняти муніципальну програму штрафів до порушників, а екологічний контроль та екологічний збір передати на муніципальний рівень шляхом прийняття відповідного закону Верховною Радою;

- привести водоочисні споруди до сучасних європейських норм задля покращення якості питної води;

- вжити заходів щодо недопущення горіння сміттєзвалища шляхом відкриття нового полігону з сортуванням сміття та його належною експлуатацією відповідно до екологічних норм.

3. Призначити муніципальну надбавку до заробітних плат медичним працівникам міста, вчителям та вихователям дитячих садочків.

4. Дозволити мешканцям міста встановлювати автономне опалення в своїх квартирах за бажанням та відповідно до чинного законодавства України.

5. Забезпечити співфінансування ОСББ для проведення капітальних та поточних ремонтів, а саме: шляхом виділення не менше як 10% від передбаченого бюджету на ремонт житлових будинків міста, спрощення механізму співфінансування та надання можливості отримувати муніципальні кредити для ОСББ.

6. Збільшивши Бюджет участі в 10 разів, надати мешканцям міста можливість самостійно обирати, яку інфраструктуру будувати за бюджетні кошти.

7. Створити муніципальний учбовий центр:

- для молоді з можливістю вивчити актуальні професії (баристи, дизайнери, працівники бьюті-індустрії та інші);

- для літніх людей - Університет третього віку, де навчатимуть користуватись цифровими технологіями та персональним комп’ютером або смартфоном.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до команди "Пропозиції" приєднався кам'янчанин Олег Волощенко, який зіграв у фільмі "Тарас. Повернення".