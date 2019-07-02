Партия Вакарчука изуродовала фасад в Днепре

В центре Днепра партия "Голос" изуродовала фасад политической агитацией. На нарушение отреагировали в городском совете. Святослава Вакарчука попросили уважать город.

"Голос" выкрасила фасад в яркий оранжевый цвет и разместила вывеску с нарушением дизайн-кода. Об этом сообщил главный художник Днепра Сергей Белый на своей странице Facebook.

"Ну сколько раз говорили, что нельзя просто так взять и покрасить фасад. Но нет...( Да и баннер на фасаде сомнительный", - написал он.

Офис партии "Голос" в Днепре Facebook Сергея Белого

Белый отметил в публикации начальника инспекции по вопросам благоустройства Днепровского городского совета Руслана Мороза. Тот в свою очередь пообещал отреагировать на нарушение.

Соучредитель коллаборации "Днепр-дизайн" Максим Гольдин также высказался по этому поводу на своей странице в Facebook. Он попросил Святослава Вакарчука уважать Днепр и исправить "оранжевое недоразумение". Гольдин обратил внимание на то, что в партии также испортили городскую адресную табличку.

В центре Днепра изуродовали фасад Facebook Max Goldin

"Представители Голос, убедительная просьба верните этому фасаду тот вид, каким его видел архитектор. Здание аварийное и повидало немало на своем веку, дайте ему дожить до того времени, когда им займутся реставраторы. И будьте добры, обратите внимание, что громада Днепра с любовью и вниманием оплатила и обновляет адресные таблички на своих домах и так варварски к ним относится никому не разрешено. Малярную ленту ведь вам никто не запрещает использовать? Святослав Вакарчук, уважайте наш город, пожалуйста!", - написал Гольдин.

"Голос" испортила городскую адресную табличку Facebook Max Goldin

На пост в Facebook ответила координатор волонтерской программы партии "Голос" Елена Ведмидь. Она оправдалась тем, что раньше там был мусорник.

"Там был мусорник. Мы все почистили. Попросили волонтеров отремонтировать и немного перестарались. Исправим, конечно", - написала Ведмидь.

Скриншот

Отметим, что в Днепре утвержден дизайн-код города, который регулирует размещение вывесок и рекламы на фасадах зданий. Согласно правилам, реклама не должна портить или менять общий вид фасада.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ЦИК не пустила на выборы в Раду кандидата Вакарчука.

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