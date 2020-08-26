Партия "Слуга народа" представила своего кандидата в мэры Днепра

В среду, 26 августа, в Днепре партия "Слуга народа" представила своего кандидата в мэры города.

Им оказался Сергей Рыженко – главврач больницы имени Мечникова. Об этом корреспондент OBOZREVATEL сообщает с места события.

Зеленский представил кандидата в мэры Днепра

В рамках рабочего визита президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой представил кандидата в мэры Днепра Сергея Рыженко:

"Мы очень любим Днепр и будем отстаивать его до победы. Мы вместе будем строить новый город. Обещаю, я приложу все усилия для этого", – сказал Сергей Рыженко.

Кандидат в мэры Днепра Сергей Рыженко

Кандидат в мэры Днепра рассказал, что необходимо в первую очередь сделать для улучшения жизни горожан:

"С президентом мы обсуждали вопрос, чтобы делать Днепр комфортным. Мы сделаем все для того, чтобы он стал лучше. Особенно меня беспокоит качество питьевой воды. Сейчас ее состояние плохое и это влияет на здоровье горожан", – отметил Рыженко.

Кроме того, партия "Слуга народа" представила кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепропетровскую область. Президент рассказал о судьбе нового аэропорта и проинспектировал местные дороги.