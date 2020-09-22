Партия "Пропозиція" в Каменском: "Жилой фонд Каменского нужно приводить в порядок"

Одной из насущных проблем Каменского является отсутствие паспортизации домов жилого фонда.

По этой причине создание ОСМД значительно усложняется. На актуальную для города тему обратил внимание кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Артем Русин.

"Мы все очень хорошо знаем, что такое паспорт гражданина и для чего он нужен. И вот такой же документ сегодня должен быть и у каждого жилого дома в нашем городе. Его отсутствие – основная проблема, с которой сталкиваются люди, желающие создать ОСМД. Изготовление этого документа очень дорогостоящее, и за свой счет ОСМД сделать этого попросту не в состоянии, ведь собранные деньги идут в первую очередь на крыши, ремонт коммуникаций, прочие работы. Если люди взяли на себя ответственность за свой дом как совладельцы, то город должен им помогать", - говорит кандидат от партии "Пропозиція".

Артем Русин отмечает, что документы для ОСМД должны изготавливаться при передаче дома совладельцам. В них в обязательном порядке должны быть указаны сведения о конструктивных элементах, инженерных системах и физическом износе здания.

"Технический паспорт многоквартирного дома – это официальный документ, в котором досконально прописаны все характеристики объекта. В нем в обязательном порядке должны быть сведения о конструктивных элементах, инженерных системах и физическом износе здания. Кроме того, сегодня в Каменском все также насущной проблемой остается отсутствие единого зонирования прилегающих к домам территорий. Без этой информации сложно доказать, кто и на каком участке отвечает за санитарию и благоустройство территорий", - говорит кандидат.

Предложение кандидата в депутаты Каменского горсовета Артема Русина заключается в следующем:

- разработка и внедрение в Каменском единой городской программы паспортизации жилого фонда;

- проведение качественного зонирования придомовых и городских территорий, что позволит внести ясность в работу городских служб.

"Жилой фонд Каменского определенно нужно приводить в порядок, и в "Пропозиції" знают, как это сделать грамотно. Присоединяйтесь, если вам неравнодушна жизнь родного города!" - призвал кандидат.

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