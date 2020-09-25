Партия 'Пропозиція' в Каменском: 'Всем нам жить в одном городе, поэтому голосуйте с умом'

Кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Валентин Титенко считает, что политик должен быть с теми, кто его выбрал, и жить в районе, доверие жителей которого получил.

Политик отмечает, что обязанность чиновника – держать ответ перед теми, чьи интересы он представляет. Именно поэтому для депутата необходимо знать проблемы округа – видеть те же тротуары, подъезды и дворы – и при этом быть в состоянии разрешить эти задачи.

"Я проживаю в Каменском, поэтому о проблемах города и своего района знаю не понаслышке. И вот одной из основных проблем, которую хотел бы отметить, я считаю полную недоступность некоторых наших депутатов. Они не проводят приемы, не реагируют на письменные обращения, пропускают заседания постоянных депутатских комиссий. Их как будто вовсе нет. Жители уже позабыли, как их зовут, что уж тут говорить о решении каких-то проблем", – возмущается Валентин Титенко.

Кандидат от партии "Пропозиція" призывает жителей Каменского голосовать либо за людей, которых они знают лично, либо за того, кто живет в их районе:

"Голосовать за каких-то "варягов", которые проживают на другом конце Каменского, а то и вовсе в других городах, неконструктивно. Неправильно голосовать и за "обертку" от какой-то киевской партии. Поверьте, от подобных кандидатов не будет никакой пользы. Получив ваши голоса, они скроются "во тьме ночной", занявшись решением своих шкурных вопросов. А оно вам нужно? Им – да, а вам точно нет", – убежден Валентин Титенко.

Титенко уверен, что именно кандидаты от партии "Пропозиція" сегодня наиболее близки горожанам. К ней присоединились специалисты, которые знакомы местным жителям и при этом осведомлены в проблемах, существующих на сегодня в городе.

"Чем мне понравилась партия "Пропозиція", так это тем, что в нее вошли люди, которых я знаю лично. Каждый из них – спец в своей сфере. Уверенно заявляю: кандидаты "Пропозиції" – это люди, которые живут рядом с вами. Они ваши соседи, друзья, возможно, коллеги. Всем нам жить в одном городе, поэтому голосуйте с умом", – сказал Титенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ряды партии "Пропозиція" в Каменском пополнил Геннадий Максютенко. Кандидата в депутаты Каменского горсовета местные жители знают как крепкого хозяйственника и безотказного человека.