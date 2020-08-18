Партия "Пропозиція" в Каменском: "Учителя были брошены на амбразуры образовательных новшеств"

В преддверии нового учебного года остро встал вопрос организации онлайн-обучения, с которым школьники снова могут столкнуться в связи со второй волной коронавируса.

Дети имеют право на равные возможности при получении образования, вне зависимости от финансовых возможностей их родителей. Представитель партии "Пропозиція" в Каменском Дмитрий Маханько убежден, что местное самоуправление обязано сделать все возможное, чтобы помочь ученикам в этот нелегкий период.

"Новый учебный год в условиях эпидемии Covid-19 станет тяжелым испытанием как для детей, так и педагогов. Мы видим, что каждый день возрастает угроза второй волны коронавируса. Сложно спрогнозировать, какая ситуация будет уже этой осенью, зимой, весной. Есть большая вероятность, что наши школьники и учителя снова столкнутся с проблемой обучения онлайн", - говорит Дмитрий.

Представитель "Пропозиції" в Каменском обращает внимание на крайне слабое техническое обеспечение учителей персональной компьютерной техникой. К тому же, ее себе в Каменском может позволить далеко не каждая семья.

"Я понимаю, что изначально все силы местного самоуправления были брошены на борьбу с болезнью - на закупку материалов, лекарств, средств защиты. Но сегодня меня очень волнует, что ждет наших детей. Как в таких условиях учить детей – эту проблему никто толком даже не поднимал. Учителя были брошены на амбразуру существующей ситуации, пытаясь той техникой, теми ресурсами, которые имели дома, осуществить рабочей процесс. А ведь это не их головная боль. Всем необходимым их обязаны обеспечить государство и город", - уверен Дмитрий Маханько.

Диджитализация, по словам Маханько, требует координации усилий всех ветвей власти. На данном этапе это лишь пустые разговоры.

"Нынешнее правительство очень много говорит о диджитализации, однако все это остается словами. По факту мы видим, что техника для обеспечения образовательного процесса "находится", по сути, за счет средств самого учителя. Она не всегда приспособлена под современное ПО, часто откровенно устарела. Кроме того, остро стоит такая проблема, как малообеспеченные семьи. Далеко не все родители учеников могут купить ребенку ноутбук, веб-камеру или даже оплатить нормальный скоростной Интернет. Таким образом, получается, что нарушается элементарное право детей на образование. И это сегодня, здесь и сейчас", - говорит Д. Маханько.

Представитель партии "Пропозиція" в Каменском уверен, что выход из данной ситуации есть. Разрешить этот вопрос вполне реально на местном уровне.

"Что мы предлагаем? Ничего сверхъестественного! Несколько несложных шагов позволят снять эти вопросы раз и навсегда. Для этого необходимо сделать следующее:

обеспечить каждого учителя нашего города достойной техникой для проведения занятий. Техникой, которая будет мобильной и пригодной для осуществления поставленных задач;

провести курсы компьютерной грамотности для специалистов, которые (по ряду причин) так и не смогли освоить основы удаленного онлайн-обучения;

уже сейчас начать формировать списки детей из малообеспеченных семей, которые не в состоянии обеспечить себя техникой. Мы не говорим, что надо раздаривать ноутбуки налево и направо, речь идет о том, чтобы создать при школах оборотный фонд IT-устройств, которыми смогут пользоваться те, кто не может их купить", - предлагает Дмитрий Маханько.

Сегодняшние зарплаты учителей – показатель лживости нынешней центральной власти. В "Пропозиції" есть реальные предложения.

"Как отец двойняшек-первоклашек, которые в этом году идут в школу, я очень обеспокоен тем, как будет реализован учебный процесс. Особенно для маленьких деток. Я ответственно заявляю, что партия местного самоуправления "Пропозиція" будет отстаивать право учителей на достойный доход. Учитель не должен сталкиваться с проблемой, как прокормить своих детей. Каждый раз перед очередными выборами им обещают повышение, но все остается лишь на словах. У нас есть реальные предложения, как решить эту проблему", - заявил Дмитрий Маханько.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Пропозиція" в Каменском настаивает на безотлагательности запуска полигона и сортировочной линии ТБО.