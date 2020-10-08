Партия "Пропозиція" в Каменском: "Центральная власть сокращает расходы на социальную сферу"

На сегодняшний день Каменское не может похвастаться достойными условиями для комфортного передвижения по городу маломобильных граждан.

Даже простой выход на улицу для горожан с инвалидностью превращается в настоящую пытку. Общественный транспорт, а также большинство пляжей, парков, скверов не соответствуют минимальным требованиям.

На необходимости создания в Каменском доступной и безбарьерной среды заостряет внимание кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Валерия Козедуб:

"На мой взгляд, сегодня в городе проблемам маломобильных граждан и людей с инвалидностью уделяют недостаточно внимания. Мало кто из чиновников знает о трудностях, с которыми эти люди и их родные сталкиваются ежедневно. Центральная власть сокращает расходы на оздоровление и лечение особенных детей. Городская инфраструктура абсолютно не приспособлена для безбарьерного перемещения. Да, в городе частично обустраивают пешеходные переходы, где-то появляются съезды для колясочников, но на общую картину это не влияет. Горожанам с инвалидностью по-прежнему тяжело передвигаться по разбитым тротуарам. Без посторонней помощи не попасть ни в трамвай, ни в маршрутку. Для кого строят некоторые пандусы – вообще остается загадкой: угол наклона у них рассчитан не иначе как на экстремалов. Все это – вопиющий непрофессионализм и непонимание глубины проблемы, которую нужно решать комплексно", – говорит Валерия Козедуб.

Кандидат в депутаты Каменского горсовета от "Пропозиції" уверена: социальной сфере необходимо уделять намного больше внимания. Мероприятия, связанные с поддержкой маломобильных групп населения, не должны финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, в городе ежегодно растет потребность в инклюзивных классах для детей с особыми потребностями. Вместе с тем вопрос безбарьерности в школах и детсадах остается открытым:

"Все мы стремимся в Европу. Давайте посмотрим, как там относятся к людям с инвалидностью. Для них созданы все необходимые условия, они не чувствуют себя ущемленными или брошенными на произвол судьбы. Такие категории населения всецело окружены заботой и поддержкой со стороны государства. Права таких граждан защищены. Они гораздо проще интегрируются в общество. У нас же зачастую об особенных детках вспоминают лишь на праздники, когда можно прийти к ним со сладкими подарками и натянутыми улыбками, сделать селфи и снова забыть о проблеме. Такой подход необходимо менять коренным образом", – подчеркивает кандидат от "Пропозиції".

Валерия Козедуб настаивает: тему поддержки маломобильных людей и людей с инвалидностью необходимо делать приоритетной уже сегодня. Кандидат в депутаты Каменского горсовета от "Пропозиції" считает, что сегодня город нуждается в:

- развитии и совершенствовании инклюзивно-ресурсных центров, улучшении их материально-технической базы;

- узкопрофильных специалистах, которые будут работать в этих центрах (их сегодня просто критически не хватает);

- усовершенствовании городской программы поддержки людей с инвалидностью;

- создании доступной и безбарьерной среды.

"Я присоединилась к партии "Пропозиція", потому что это команда умных и целеустремленных людей, которые знают, как сделать жизнь наших горожан лучше. Знают о реальных проблемах города и видят пути их решения. И главное – мы готовы помогать тем, кто в этом нуждается", – подчеркнула Валерия Козедуб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к команде политической партии "Пропозиція" в Каменском присоединился известный каменчанин, актер театра и кино, Заслуженный артист Украины Олег Волощенко.