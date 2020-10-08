Партия 'Пропозиція' в Каменском: 'Сегодня чиновники тему состояния жилого фонда стараются обходить стороной'

Состояние жилого фонда в Каменском - одна из самых болезненных для города тем.

Многие дома находятся на грани разрушения. Особенно эта ситуация критическая на Черемушках - практически весь район состоит из хрущевок, которые в свое время строились как временное социальное жилье.

Насущный для горожан вопрос поднимает кандидат в депутаты Каменского городского совета от партии "Пропозиція" Ирина Олейник:

"Вся моя жизнь в родном Каменском неразрывно связана с Черемушками. Я здесь выросла и живу по сей день. О том, что волнует жителей моего района, знаю не понаслышке. В большинстве своем это изношенность домов, которые были построены еще 40-50 лет назад и сейчас остро нуждаются в капитальных ремонтах. Протекающие крыши, ржавые трубы, ветхие фасады, унылые и вонючие подъезды, постоянные аварии – люди годами живут с такими проблемами. Они уже и не надеются на помощь. Невозможно спокойно смотреть на то, как здания приходят в упадок, тем более зная, что выход из ситуации есть", – говорит Ирина Олейник.

По словам кандидата в депутаты Каменского горсовета, сегодня городские чиновники и депутаты предпочитают обходить стороной тему жилого фонда. Они почему-то занимаются вопросами второстепенного значения. Временные же меры в виде текущих ремонтов больше похожи на лечение подорожником пациента реанимации. Кандидат в депутаты горсовета от "Пропозиції" настаивает: ситуация требует срочного вмешательства и кардинального решения. Ирина Олейник знает, какие шаги следует предпринять для спасения жилфонда. Для этого нужна эффективная команда местного самоуправления и программа с финансированием из городского бюджета.

"Ко мне, как к главе ОСМД, постоянно обращаются жители Черемушек. Их интересуют практические советы по содержанию домов. Я готова поделиться своими знаниями и опытом, чтобы тема постепенного разрушения жилья навсегда исчезла из повестки дня. Поэтому я присоединилась к партии "Пропозиція", в которой собраны настоящие профессионалы. Команда этой политической силы способна грамотно подойти к решению любых задач на местном уровне", – говорит Ирина Олейник.

Кандидат в депутаты Каменского горсовета от "Пропозиції" Ирина Олейник предлагает следующие оперативные меры:

- проведение комплексного аудита всего жилого фонда города;

- увеличение бюджетного финансирования на действующую городскую Программу содействия развитию ОСМД;

- составление реестра домов, которым в первую очередь необходим капитальный ремонт;

- участие города в различных программах, в том числе инвестиционных, по энергоэффективности и восстановлению жилфонда.

"Устаревший жилой фонд – это не локальная проблема, она касается всей Украины в целом. Лишь совместными усилиями настоящих профессионалов, из которых как раз и состоит партия "Пропозиція", мы сможем сделать наш город комфортным для проживания", – подчеркнула Ирина Олейник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к команде политической партии "Пропозиція" в Каменском присоединился известный каменчанин, актер театра и кино, Заслуженный артист Украины Олег Волощенко.