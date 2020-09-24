Партия "Пропозиція" в Каменском: "Профессионализм — это то, чего сегодня не хватает местной политике"

Ряды партии "Пропозиція" в Каменском пополнил Геннадий Максютенко. Кандидата в депутаты Каменского горсовета местные жители знают как крепкого хозяйственника и безотказного человека.

Вся трудовая жизнь Геннадия прошла на промышленных предприятиях родного города. Сразу после армии это был "ДнепрАзот", где он проработал почти 26 лет, затем ДМК.

"Каменское – мой родной город, в котором я родился, вырос и получил образование. Я рос в то время, когда подъезды в домах не закрывались. Когда родители, придя с работы, с удовольствием занимались благоустройством придомовой территории. Мужчины во дворе мирно собирались играть в домино. Можно было зайти в любую квартиру и попросить помощи — двери всегда были открыты. Наверное, все это повлияло на то, какой я сегодня", — комментирует общественный активист.

Геннадий Максютенко уверен, что сейчас местная политика как никогда раньше нуждается в профессионализме и умении решать сложные задачи. Именно поэтому он решил присоединиться к партии "Пропозиція".

"Находить людей со схожими интересами у меня всегда получалось. Главное — иметь цель и внутренний ресурс, который поможет в ее достижении. Знакомство с Ириной Кучер стало новым и интересным опытом. Я понял, что могу и готов воплощать в жизнь свои проекты, знания, накопленные годами. Как говорится, время пришло. Сегодня я вижу, как благодаря реформе децентрализации, когда местная власть эффективна, в Украине стали преображаться города. Возьмем тот же Днепр. Какое внимание там уделяют фасадам, зданиям исторического значения! В областном центре восстанавливают скверы, облагораживают спальные районы. Все это – профессионализм местной власти. Поэтому я в команде "Пропозиції". Уверен – вместе мы сделаем жизнь этого города лучше!" — подчеркнул кандидат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что команда партии "Пропозиція" в Каменском пополнилась Владимиром Кравченко – общественным активистом, помощником депутата горсовета Елены Демишевой, разработчиком и основателем социальной сети Socialface.