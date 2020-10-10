Партия "Пропозиція" в Каменском организовала тренинг для молодежи

В субботу, 10 октября, в Каменском состоялся тренинг для молодежи, организованный партией "Пропозиція".

Тема тренинга – самопрезентация себя в современном мире, адаптация к актуальному рынку труда. Ментором и наставником для подрастающего поколения Каменского выступил известный киевский адвокат Ян Белоголовый.

Специалиста на встречу с молодежью в город пригласила кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Ирина Киселева. Ян Белоголовый прожил в Днепродзержинске 25 лет, и сегодня он добился успеха: за консультациями к киевскому специалисту обращаются известные политики, мэры, губернаторы.

На тренинге, который прошел в бизнес-центре "CityBC" (проспект Свободы, 35), молодежь Каменского узнала, как быть конкурентоспособной, как презентовать себя в личных знакомствах, с помощью социальных сетей, приобрела полезные навыки, которые помогут в жизни. И главное – получила мотивацию, как поступать дальше.

Кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Ирина Киселева отметила:

"Как я уже неоднократно говорила, у нас в Каменском – замечательная молодежь, но зачастую она абсолютно не адаптирована к современному рынку труда. Даже знания, которые молодые люди получают в ВУЗах, часто устарели и малоприменимы в современном мире. Именно поэтому мы вместе с командой партии "Пропозиція" внесли в свою городскую программу необходимость создания в Каменском современного муниципального центра, в котором опытные специалисты помогут адаптироваться молодежи к актуальным сегодня профессиям: баристы, дизайнера, фотографа, специалистов бьюти-индустрии. Сегодняшний тренинг можно считать первым шагом", – сказала Ирина Киселева.

Кандидат в депутаты горсовета Каменского Ирина Киселева.

О важности таких тренингов рассказал Ян Белоголовый:

"Такие мероприятия нужны в первую очередь для того, чтобы молодежь могла изучить опыт людей, которые уже в этой жизни чего-то добились. На них она может получить новые знания для развития. Особенно это важно в тот период, когда молодые люди находятся в поиске работы и самих себя в этом мире. Я, как ментор, помогаю им найти этот путь", – подчеркнул Ян.

Ментор тренинга Ян Белоголовый.

Своими впечатлениями поделились участники тренинга:

"Огромное спасибо Ирине и ее команде за то, что пригласили на такой тренинг. Появилась какая-то мотивация внутри и уверенность, что сейчас я все делаю правильно. Хочу, чтобы в городе было побольше таких занятий", – отмечает Кристина.

"Было очень интересно. Сделали выводы, как более эффективно добиваться своих целей. Как не стесняться, как заводить новые знакомства. Буду работать над своими ошибками. Спасибо за по-настоящему нужное мероприятие!" – говорит Анастасия.

Молодежь Каменского узнала, как быть конкурентоспособной.

"Сегодня я увидела, насколько подобные тренинги востребованы, а это значит, что мы с командой "Пропозиції" все делаем правильно. Мы продолжаем работу в этом направлении и подобные занятия обязательно будут проводиться еще", – подчеркнула кандидат в депутаты Каменского горсовета Ирина Киселева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в партии "Пропозиція" знают, как сделать так, чтобы молодежь оставалась работать в родном Каменском.