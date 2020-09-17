Партия "Пропозиція" в Каменском: "Никто даже не задумывается, сколько сегодня у молодежи проблем"

Значительная часть молодежи Каменского покидает родной город в поисках лучшей жизни.

Представитель партии "Пропозиція" Владислав Демура считает, что эта проблема значительно усугубилась в последнее время. На родине молодые люди зачастую не могут встать на ноги из-за отсутствия в городе эффективной молодежной политики.

"Нынешние политики делают много заявлений о том, что "молодежь — наше будущее", говорят много прочих шаблонных вещей. Но на самом деле никто даже не задумывается, сколько сегодня у молодежи проблем, сколько нерешенных вопросов. И так длится десятилетиями", — рассказывает он.

Владислав Демура подчеркнул, что сегодня на местах так называемая молодежная политика заключается лишь в том, что молодых людей просто используют. В итоге разочарованная молодежь разъезжается по другим городам и даже странам.

"Ответственно заявляю, что сегодня у нас в городе нет молодежной политики. Нет той политики, которая должна помочь молодым людям встать на ноги, закрепиться в нашем городе, создать условия, чтобы молодежь после окончания учебы не уезжала из Каменского. Создание каких-то молодежных организаций, целью которых является пиар и дополнительные голоса на выборах, — это не то, что нужно молодежи сегодня. Каменскому нужна эффективная молодежная политика", — убежден представитель "Пропозиції".

В "Пропозиції" уверены, что над этой проблемой нужно работать поэтапно. Например, привлекать все возможные ресурсы, в том числе областные.

"Сегодня в Украине есть программы, финансируемые средствами Государственного бюджета, областного. Благодаря децентрализации значительно расширились возможности бюджетов местных. Во многих городах страны активно внедряются программы обеспечения молодежи жильем. Все это дает возможность сдерживать миграцию прогрессивной молодежи за границу, способствует соцэкономразвитию регионов. Например, только город Николаев за последние 4 года инвестировал в строительство жилья почти 62 миллиона", - говорит Владислав Демура.

Представитель партии отмечает три приоритетных направления, над которыми готов работать в первую очередь. Это:

- трудоустройство молодежи;

- предоставление жилья;

- современная инфраструктура.

"Только при решении этих вопросов мы сможем удержать молодежь в Каменском", — подчеркнул Владислав Демура.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ряды партии "Пропозиція" в Каменском пополнил военный и волонтер Эдуард Капуста.