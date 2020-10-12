Партия 'Пропозиція' в Каменском: 'Мы знаем, как привести город в порядок!'

Для Каменского заброшенные здания, ставшие притонами наркоманов и вечными городскими свалками - одна из самых болезненных проблем.

Неогражденные и опасные, они неоднократно становились причиной травмирования горожан и детей. Кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Станислав Липовый уверен, что выход их ситуации можно найти уже сегодня.

"Если заброшенные здания нашего города не находят инвесторов, это вовсе не означает, что они так и должны оставаться городскими "украшениями". Их можно и нужно приводить в порядок. Каким образом? Поверьте, есть средства. Я считаю, что нужно искать владельцев и строго наказывать за нарушение правил благоустройства. Если здание не рентабельно, сносить и устраивать на его месте, например, спортплощадку или просто благоустраивать территорию", - говорит Станислав Липовый.

По словам кандидата в депутаты Каменского горсовета, для конструктивного разрешения проблемы заброшенных зданий в органах местного самоуправления должна быть создана специальная комиссия. Ее члены должны быть уполномочены собирать информацию об объекте, определять права собственности, находить владельцев и принимать решения относительно дальнейшей судьбы зданий.

"Если здание находится в частной собственности, своими действиями (точнее бездействием) собственник нарушает правила благоустройства города, утвержденные решением сессии местного совета №178-07/VII от 28.04.2016 года, за что предусмотрена административная ответственность, согласно ст. 152 КУоАП, в виде штрафа. Если же здание является бесхозным, комиссия должна зафиксировать факт наличия такого имущества, инициировать обращение в суд с исковым заявлением для передачи его в коммунальную собственность, а затем определить дальнейшую его судьбу", - рассказывает Станислав.

На сегодняшний день в Каменском немалое количество "заброшек" находится на балансе коммунальных предприятий. С ними, по мнению специалиста, следует поступить следующим образом:

"Нередко упомянутые нами здания являются коммунальной собственностью. В таком случае должна быть проведена аналитическая работа (последовательно по каждому зданию или помещению). Взвесив все "за" и "против", комиссия инициирует принятие решения. Это может быть решение о целесообразности выделения средств на восстановление объекта и дальнейшая его сдача в аренду под коммерческую деятельность либо решение о реализации объекта на электронных торгах системы Prozorro, с целью пополнения местного бюджета. Если будет признано, что восстановление здания нецелесообразно, а продажа носит туманные перспективы, его следует снести, а территорию облагородить с учетом пожеланий горожан", - считает Станислав Липовый.

Кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" настаивает, что любое из вышеперечисленных решений должно приниматься с учетом мнения жителей близлежащих домов. Таким образом, громада через депутатов местного совета, как официальных представителей ее интересов, может и должна принимать участие в управлении коммунальным имуществом.

"Нерешаемых проблем нет - есть бесхозяйственность! Ведь согласитесь: например, в одном районе нашего города не хватает автомобильных стоянок, в другом – мест для проведения досуга, в третьем детям негде погонять в мяч либо пообщаться со сверстниками. А на месте этих не реализовавшихся потребностей годами "красуются" руины. Оно нам нужно?! Я думаю, точно нет. Пора решать и эти вопросы. В партии "Пропозиція" знают, как привести город в порядок. Время перемен пришло!" - подчеркнул Станислав Липовый.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидеры партии "Пропозиція" Борис Филатов и Валентин Резниченко встретились с каменчанами.