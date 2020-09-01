Партия "Пропозиція" в Каменском: "Мы требуем прекратить использовать средства бюджета для пиара перед выборами"

Центральная часть Каменского уже много лет находится в упадке. Стихийные свалки, отсутствие благоустройства, придомовых дорог и тротуаров – далеко не полный список всех проблем, которые власть в упор не замечает.

В наиболее плачевном состоянии находятся дворы с малоэтажной застройкой. Похоже, власти забыли, что здесь живут люди, которые тоже платят налоги в бюджет. Только вот взамен они не получают ничего.

Такую "картину" можно наблюдать в Каменском практически везде, стоит свернуть с центральных проспектов во дворы.

"Подобную систему нужно срочно менять. И мы точно знаем, как это сделать. Район, в котором я живу, игнорировали годами, несмотря на ряд обращений. Здесь нет детских и спортивных площадок, нет нормальных дорог, нет тротуаров. Дворы улиц Манаенкова (бывш. Коммунарная), Короленко, Сокола – за пять лет здесь ровным счетом не делалось ничего. Наши дети вынуждены играть среди металлоконструкций площадок, которые строились еще при СССР. Они ищут приключения в заброшенных зданиях, которые никем не охраняются и не ограждены", - говорит представитель партии "Пропозиція" в Каменском Евгений Мирошниченко.

Евгений Мирошниченко уверен: несколько простых шагов позволят снять существующее социальное напряжение, сделав город комфортным именно для жителей. Для этого необходимо:

Проводить благоустройство города, отталкиваясь от четких критериев.

Проводить работы во всех районах города.

Согласовывать проекты с громадой. Обосновывать их.

Конкретизировать существующую программу благоустройства Каменского, расписав заложенные в нее 2 млрд гривен на конкретные работы по конкретным адресам, а не абстрактными пунктами о покраске неизвестно чего/неизвестно где.

Учитывать в программе реальные нужды районов, а также обращения людей.

Перестать использовать бюджетные средства в интересах определенных политических групп перед выборами.

"В Каменском сегодня что-то пошло явно не так. Городу в срочном порядке нужна команда людей, которые умеют строить и созидать, а не только пускать пыль в глаза. Поэтому я решил присоединиться к партии "Пропозиція". Считаю, что именно эта политическая сила - настоящая партия нашего города! Присоединяйтесь!" - призывает политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском городской глава Андрей Белоусов на 45-ой сессии горсовета объявил о создании фракции политической партии "Пропозиція".