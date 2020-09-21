Партия ''Пропозиція'' в Каменском: ''Местная политика – это не инструмент обогащения''

Команда партии "Пропозиція" в Каменском пополнилась Владимиром Кравченко – общественным активистом, помощником депутата горсовета Елены Демишевой, разработчиком и основателем социальной сети Socialface.

Молодой специалист уверен, что местным политическим династиям не место в современном мире. По его словам, город нуждается в перезагрузке власти.

"Многие знают меня как человека, у которого всегда была своя позиция, которую я не боялся озвучивать вслух. Мне не безразлично то, что происходит в городе. Я здесь родился, здесь живу и работаю. Как любой нормальный человек, хочу видеть наш город лучшим, безопасным, с чистым воздухом. А еще – я уверен, что Каменскому жизненно необходима перезагрузка власти. Из года в год мы выбираем одних и тех же людей, питаем все те же династии, взамен не получая ровным счетом ничего", – говорит представитель партии "Пропозиція".

Владимир считает, что местная политика – это, в первую очередь, служение городской общине. Молодежь в ней незаслуженно подвергается дискриминации.

"Я понимаю, что таким, как я, будет крайне непросто. Будут говорить, что таким, как мы - молодым и "неопытным" - не место в политике, что это дело людей из "касты избранных". И здесь мне есть что сказать: во-первых, я магистр политологии; во-вторых, у меня за плечами богатый опыт и знания в государственном управлении. Но самое главное – это политическая сила, к которой я присоединился. Команда партии "Пропозиція" состоит из активных горожан, которых я хорошо знаю. Мы качественно отличаемся от тех, кто сегодня использует политику не как инструмент для служения общине, а как инструмент для собственного обогащения", – убежден Владимир Кравченко.

Представитель партии настаивает: время шуток закончилось, пришло время выбирать эффективных людей.

"Если честные, порядочные и некоррумпированные люди не будут идти в политику, то крылатая фраза "Маємо те, що маємо" перестанет быть шуткой. Она превратится в приговор. Сегодня время шуток закончилось", – уверен Владимир Кравченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ряды партии "Пропозиція" в Каменском пополнил военный и волонтер Эдуард Капуста.