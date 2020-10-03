Партия 'Пропозиція' в Каменском идет в горсовет под №14

Именно под этим номером следует искать партию местного самоуправления "Пропозиція" в бюллетене на выборах в местные советы 25 октября.

В субботу, 3 октября, в Каменском горсовете состоялась жеребьевка, которая определила, в каком порядке 14 партий будут представлены в бюллетене.

14-й номер для "Пропозиції" из мешочка вытянул Заслуженный артист Украины, актер театра и кино Олег Волощенко, который также баллотируется в горсовет от этой политической силы.

"Нам достался отличный номер! – прокомментировала жеребьевку глава партии "Пропозиція" в Каменском Валерия Гаркуша. – Посмотри на всех – выбирай "Пропозицію!"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что партия "Пропозиція" представила свою предвыборную программу в Каменском. Политики предложили пути решения городских проблемных вопросов.