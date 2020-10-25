Партия "Пропозиция" уверенно побеждает на выборах в областной и в городской советы, – Филатов

Различные социологические исследования свидетельствуют о том, что партия "Пропозиция" возьмет в городском совете от 30 до 40% мест. Об этом на брифинге сообщил действующий глава Днепра Борис Филатов.

"Согласно всем социологическим опросам партия "Пропозиция" уверенно побеждает и на выборах в областной совет, и на выборах в городской совет. Если говорить о конкретных показателях, то экзитпол, проведенный Комитетом избирателей Украины совместно с одной из социологических компаний, свидетельствует: я уверенно набираю поддержку горожан, необходимую для победы уже в первом туре. То есть более 50% избирателей", — заявил Борис Филатов.

Мэр Днепра акцентировал внимание на том, что в настоящее время еще рано праздновать победу, так как избирательным комиссиям предстоит сложный процесс подсчета голосов. И в этом деле он призвал членов избиркомов проявить максимум гражданской сознательности.

"Я прошу всех членов избирательных комиссий на разных уровнях приложить максимум усилий для того, чтобы защитить результаты волеизъявления горожан. Я также обращаюсь к руководителям парламентских партий. Пожалуйста, предпринимайте все возможное для того, чтобы ваши представители в избиркомах сработали честно и не позволили нечистоплотным политикам исказить итоги голосования", — подчеркнул Борис Филатов.