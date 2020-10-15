Партия 'Пропозиція': 'Проблемы частного сектора в Каменском вообще никого не интересуют'

Основные бюджетные средства в Каменском направляются сегодня на центральную часть города и многоквартирные дома.

Проблемы частного сектора, похоже, вообще никого не интересуют. Кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Александр Найверт уверен, что каменчане заслужили лучших условий жизни.

"Жители Романково без помощи городских властей ремонтируют свои дома, за свои деньги проводили газ и воду. При этом они так же, как и жители квартирных домов, платят в казну Каменского налоги. Романково имеет право не просить, а требовать от городской власти хорошие дороги, уличное освещение, комфортные автобусы, а не хлам с других маршрутов".

Александр Найверт очертил круг первоочередных задач, которыми неотложно займется в случае избрания его депутатом:

- заслушать на сессии руководство городского облэнерго по поводу недопущения скачков напряжения и обеспечения стабильности электроснабжения в канун отопительного сезона;

- разобраться с "Горводоканалом" по поводу проблем с частыми порывами водопровода и слабым напором в летний период, на которые жаловались жители Романково;

- централизованно собрать от уличкомов жалобы на состояние ливневой канализации улиц Романково и с помощью своих коллег по партии "Пропозиція" инициировать выделение средств из городского бюджета на ее модернизацию.

В случае избрания Александра Найверта в горсовет предприятия-загрязнители уже не смогут вешать жителям лапшу на уши о проводимых экологических мероприятиях. Александр Найверт в этих вопросах разбирается, на них он, что называется, "собаку съел". Созданное им с нуля предприятие "Украгротех" уже более 20 лет профессионально работает в сфере промышленной безопасности и экологии. Александр Найверт отметил:

"На экологической повестке дня в Романково сегодня ДМК; выбросы находящегося на Днепрострое предприятия "Мета-Д", которое не дает жизни улицам Котельникова, Алчевской, Франко и т. д. И конечно же, ситуация с невыносимой вонью от Романковской набережной. В причинах того, что там периодически происходит, надо разбираться: может, это выбросы КПК, может, канализационные стоки. Если это цветение водорослей – то надо выделять средства, чтобы чистить от них берег, а не смотреть, как люди задыхаются от этой вони".

Журналист обсудил с Александром Найвертом и другие насущные проблемы Романково. Они ему знакомы хорошо, ведь Александр Найверт местный. Вместе с женой Людмилой они живут в Романково более 20 лет, здесь выросли их трое детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидеры партии "Пропозиція" Борис Филатов и Валентин Резниченко встретились с каменчанами.