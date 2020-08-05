Партия 'Пропозиція' объединяет города Днепропетровской области

В городе Марганец представители "Пропозиції" из Днепропетровской области провели рабочую встречу, темой которой послужила сфера образования, а также достижения, которые стали возможными благодаря децентрализации власти.

Участники круглого стола поделились опытом, обсудили насущные проблемы. Представителем Каменского выступила глава партии "Пропозиція" в Каменском Валерия Гаркуша.

"Сегодня обсудили образование и проблемы этой сферы. Громады, благодаря децентрализации власти, за последние годы успешно воплотили множество разнообразных проектов: новое строительство, реконструкции, оборудование, многое другое. Но сегодня, как никогда ранее, необходима консолидация усилий, чтобы этот процесс не останавливался. Кроме этого, важно понимать, что образование это не только стены детских садиков и школ, в первую очередь это люди, которые учат будущее нашей страны. И у нас уже есть предложения, как улучшить эту сферу в Каменском", – отметила Валерия Гаркуша.

Как подчеркнула мэр Марганца Елена Жадько, будущее индустриальных городов лежит за интеллектом. Именно поэтому так важно идти в ногу со временем и быть готовыми меняться и перестраиваться уже сегодня.

"Очень важно, чтобы наши города коммуницировали, обменивались опытом. Наш город построен на месторождении марганцевых руд. Когда-то здесь только на комбинате работали 16 тысяч людей, сегодня – чуть более трех тысяч. Мы уже понимаем, что не станем индустриальным городом как когда-то, но ищем пути, чтобы здесь было комфортно жить. Создаем новые рабочие места, чтобы они были направлены более на интеллектуальное развитие. Сегодня у нас, и у вас, благодаря "Пропозиції" – есть возможность сделать большой шаг для разрешения этой проблемы", – сказала Елена Жадько.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Пропозиция" призвала отменить транспортную блокаду городов.