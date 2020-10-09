Партия 'Пропозиція': 'Каменскому нужны инвестиции'

В партии "Пропозиція" знают, как сделать так, чтобы молодежь оставаться работать в родном Каменском, отказавшись от выматывающих поездок в другие города.

Для этого в городе необходимо создать новые рабочие места, а местное самоуправление должно содействовать малому и среднему бизнесу. И делать это не на словах, как это происходит сегодня, а конкретными действиями.

Для власти необходимо стать помощником бизнесу, и тогда бизнес возьмет на себя обязательства социального партнерства. В этом убеждена кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція", основательница одного из крупных украинских брендов Ирина Киселева:

"Я люблю Каменское. Это очень хороший город, но сегодня ему жизненно необходимы инвестиции. И это первый из приоритетов, над которыми в ближайшие годы должна работать местная власть. Предпринимательство и бизнес эффективно работают там, где им это выгодно, а не там, где им вставляют палки в колеса. Отсюда и ряд связанных между собой проблем, таких как уровень зарплат, подход к персоналу, построение бизнеса в целом. Как специалист, я вижу, насколько сложно сегодня в Каменском открыть, например, сеть магазинов. Помещения есть, но они просто разрушаются, будучи в собственности людей, которые не вкладывают в реконструкцию ни копейки. Вижу массу утраченных возможностей: наглядный пример – ситуация со швейной фабрикой им. Чубаря. Вы хотите сказать, что швейное производство не выгодно? Поверьте, я смогу убедить вас в обратном! Все перечисленные проблемы – комплексные, но это не значит, что над ними не нужно работать", – уверена кандидат в депутаты Каменского горсовета.

Вторая проблема, на которой акцентирует внимание Ирина Киселева, связана с подготовкой кадров для вновь созданных рабочих мест. Многие выпускники учебных заведений города и даже ВУЗов сегодня часто оказываются неприспособленными к современным условиям труда. Некоторым же профессиям, например, швейному делу, и вовсе перестают обучать.

Для решения этой проблемы кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" предлагает создать в городе современный муниципальный центр. В нем опытные специалисты помогут молодежи адаптироваться к актуальным сегодня профессиям: бариста, дизайнер, фотограф, специалист бьюти-индустрии.

"Мы можем и хотим обучать нашу молодежь тому, что сегодня реально востребовано рынком труда. Лично я готова приглашать в Каменское опытных тренеров, искать специалистов, которые будут работать в таком центре. Нам нужны только нормальное помещение и поддержка со стороны местного самоуправления. Молодежная безработица в Каменском была и остается одним из острейших вопросов, но совместными усилиями мы сможем эту проблему решить. Сегодня я баллотируюсь в горсовет как кандидат в депутаты от партии "Пропозиція", и мне приятно, что команда, с которой я иду, полностью разделяет мои взгляды. Перечисленные мной проблемы на самом деле тесно взаимосвязаны, и я уверена, что, решив их последовательно одну за другой, мы определенно изменим этот город к лучшему. Над этим мы готовы работать не покладая рук", – подчеркнула кандидат в депутаты Ирина Киселева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к команде политической партии "Пропозиція" в Каменском присоединился известный каменчанин, актер театра и кино, Заслуженный артист Украины Олег Волощенко.