Олег Волощенко: "Есть вещи, которые не продаются"

К команде политической партии "Пропозиція" в Каменском присоединился известный каменчанин, актер театра и кино, Заслуженный артист Украины Олег Волощенко.

Он уверен, что именно "Пропозиція" – это та политическая сила, которая нужна городу и Украине сегодня. О своем решении уйти в политику он рассказал в интервью.

– Вы решили пойти в политику. Что стало решающим фактором? Почему именно сегодня?

– На самом деле это было не первое предложение. Я от этого всегда уходил, сторонился, считал, что заниматься творчеством и своим делом, наверное, самое важное в моей жизни. Где-то полтора года назад я бы, скорее всего, так и поступил. Отказался. Но, наблюдая все это время, куда мы движемся, мой "офигеватор", простите, сломался. Мне до тошноты надоело слушать пустые слова и откровенную наглую ложь. Видеть, что происходит. Что свет в конце этого тоннеля просто пропал из виду. Сегодня я доверяю только людям дела, как в данном случае, когда команда собирается не из прожженных политиков или пустышек, а из людей, которых я знаю непосредственно. Людей, к которым у меня есть доверие. По их работе я вижу, что было сделано в городе, что делается, сколько полезных проектов запущено. И я хочу в этом участвовать. Я хочу, чтобы со мной, как гражданином этой страны, наконец-то начали считаться. Уверен, этого же хотят и горожане. Я могу много рассказывать, что сегодня происходит в кинематографе, театральной среде, в культуре в целом. Если бы не определенные усилия некоторых людей, многие театры в Украине и в городе в частности, уже были бы закрыты. А некоторые кинопродакшены в Украине просто уже не запустятся. Если все думают, что культура – это нечто второстепенное, то они ошибаются. Культура – это основа, на которую нанизывается все остальное. Ценности человека не в том, сколько он колбасы съест в течение жизни, а в том, что он дал этому миру, что он в нем произвел, создал и оставил. Любая страна велика тем, что она внесла в мировую копилку цивилизации. Там, где культура на втором месте, придется выискивать деньги на здравоохранение, потому что люди без культуры болеют. Все, что мы делаем, – это эквивалент культуры. Есть такая фраза: "талантливый человек талантлив во всем", поэтому я думаю, что смогу свои опыт, знания и профессионализм перевести в другую сферу деятельности. Просто сидеть и заниматься срачем в соцсетях – я этого никогда не делал и не буду делать. И молча наблюдать за этим апофеозом абсурда и наглости не стану. Просто иди и делай! Все. Это моя позиция.

– Почему именно партия "Пропозиція"?

– Знаете, для меня партия – это не просто название, слоганы и бренд. Партия – это в первую очередь люди. Я лично знаю и уважаю людей, которые представили "Пропозицію" в Каменском. Это настоящие специалисты и профи каждый в своем направлении. Это люди дела. К ним нет негатива. Они, пожалуй, единственная здравая альтернатива тому, что нам сегодня предлагают. Ведь согласитесь, состав некоторых политических партий, представленных сегодня в Каменском, больше напоминает собрание персонажей картины Босха, нежели что-то конструктивное.

Если говорить о верхушке, Борис Филатов – эффективный менеджер, и мне сложно представить кого-то другого на его месте. Посмотрите на Днепр, насколько активно он развивается, и на другие города, представленные в списке партии. Валерия Гаркуша много сделала для Днепровского района Каменского. Приставка "ПРО" (PRO) как нельзя лучше характеризует этих людей, поэтому я решил, что мне с ними по пути.

Я знаю этот город со времен Брежнева и видел, что с ним происходило. Я могу сравнить, когда в городе была полная клоака и когда начало что-то изменяться к лучшему. То, что мы сейчас сидим в этом новом прекрасном здании, которое буквально пару лет назад было притоном бомжей и бродячих собак, говорит о том, что в городе что-то происходит. Каменское меняется в лучшую сторону. Город должен развиваться, становиться уютнее и комфортнее. Нужно сберечь то, что имеется сегодня, и приумножить. В этом суть децентрализации и целей партии "Пропозиція".

– Какие проблемы в городе вы видите сегодня?

– Я не покривлю душой, если повторю то, что говорил уже множество раз: Каменское – классный город! У него шикарное расположение, ведь немногие города могут похвастаться тем, что стоят на Днепре. У города непростая, но яркая история. В нем живут прекрасные активные люди. Просто нашему городу на протяжении десятилетий не очень везло с менеджментом, людьми, которые избирались в горсовет.

Например, я искренне не могу понять, почему в Каменском до сих пор никто серьезно не занимается экологией? Какой толк от детских площадок, если ребенок слазит с качелей весь в саже, а торнадо из графита уже никого не удивляет? Нет, я не говорю, что благоустройство – это что-то неважное или ненужное. Все это, безусловно, прекрасно и необходимо, но в нынешней ситуации это все равно что ставить припарки мертвому. Город сначала нужно лечить, а уже потом заниматься косметикой. Как с этим можно мириться и просто спокойно наблюдать?..

Но у города есть и другая сторона. Сегодня в Каменском появились яркие и умные молодые люди, которые горят идеей быть активным ядром местного самоуправления. Они реально другие. За ними интересно наблюдать. В этом плане я вижу изменения. Будущее Каменского за профессионалами. Именно этим мне очень нравится команда "Пропозиції". В нее вошли специалисты разных сфер: политики, коммунальщики, люди от культуры, образования, медицины – всех базовых институтов, которые формируют инфраструктуру и здоровое общество. Именно они являются той основой, тем фундаментом, который позволит всем нам жить в одном комфортном современном городе. И чем больше таких городов будет на карте Украины, тем быстрее словосочетание "европейский уровень жизни" станет реальностью. Твоя страна начинается с твоего дома, подъезда, улицы. Ради лучшей жизни не стоит ехать за границу, нужно чтобы твоя страна стала лучшей!

Моя профессия меня научила главному – честности. Здесь невозможен блат, взятки или связи, потому что в конечном итоге ты остаешься один на один со зрителем – либо на сцене, либо по ту сторону экрана. И иду я в политику не ради каких-то шкурных или бизнес-интересов. Это моя позиция как гражданина Украины, которая сформировалась окончательно в 2014-ом году. Я больше не хочу флешбэков. Если меня попытаются хейтить, забрасывать (кхм…) с лопаты, то у них это не получится: для меня все это как с гуся вода, потому что самое важное ощущение – это ощущение самого себя и желание достойного будущего нашим детям. Купить можно всех. И меня можно "купить" как актера. Но не в этом случае. Мою гражданскую позицию и человеческое достоинство купить нельзя. Есть вещи, которые не продаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что противотуберкулезный диспансер в Каменском оказался под угрозой ликвидации.